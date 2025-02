160 mijë emigrantë të regjistruar. Celibashi: Ata që refuzohen mund të riaplikojnë pa kufizim

Deri tani 160 mijë emigrantë janë regjistruar në PER, Celibashi: Ata që refuzohen mund të riaplikojnë pa kufizim

Tiranë, 21 shkurt 2025 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) njoftoi se mbi 160 mijë emigrantë janë regjistruar deri tani për të votuar në zgjedhjet e 11 majit 2025. Ky regjistrim është pjesë e Procesit të Regjistrimit të Emigrantëve (PER) dhe është një mundësi e rëndësishme për ata që jetojnë jashtë vendit dhe duan të shprehin votën e tyre në zgjedhjet parlamentare.

Në një njoftim publik, KQZ bëri thirrje për emigrantët që të përfitojnë nga afati i regjistrimit, i cili do të përfundojë më 4 mars 2025.

“Më shumë se 160.000 zgjedhës shqiptarë jashtë vendit janë regjistruar në PER që nga data 11 janar 2025! Apliko tani dhe deri më 4 mars 2025!” theksohet në njoftim.

Gjithashtu, KQZ sqaroi se emigrantët të cilëve u është refuzuar kërkesa për regjistrim në PER kanë mundësinë të riaplikojnë pa kufizim deri në datën e fundit, 4 mars. Për të bërë këtë, ata duhet të:

Lexojnë me kujdes arsyen e refuzimit të kërkesës në llogarinë e tyre në PER. Klikojnë në linkun që gjendet në mesazhin që u është dërguar nga KQZ në telefonin e tyre ose në adresën e-mail. Përmes këtij linku, ata do të marrin ndihmë direkte nga KQZ për të përfunduar regjistrimin. KQZ ka theksuar se kjo mundësi e riaplikimit është e hapur për të gjithë emigrantët që janë refuzuar, duke u siguruar që ata të kenë mundësinë e barabartë për të regjistruar votën e tyre.