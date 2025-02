Horoskopi ditor i Susan Miller, e premte 21 Shkurt 2025 për të 12 shenjat

Horoskopi Ditor nga Susan Miller, ekskluzivisht në shqip nga noa.al. Të nderuar lexues, më poshtë do të gjeni një pasqyrë të energjive astrologjike për secilën shenjë të zodiakut për ditën e premte 21 shkurt 2025 nga astrologia më e famshme amerikane, sjellë për ju në noa.al.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Ëndrrat tuaja mund të kenë një domethënie të fuqishme simbolike tani, prandaj kushtojuni vëmendje të veçantë. Me Neptunin që lëviz përmes shtëpisë suaj të dymbëdhjetë të nëndijes, përpiquni t’i mbani mend mesazhet që merrni në gjumë. Sapo të zgjoheni, shënoni vizionet tuaja para se t’i harroni. Ato mund të përmbajnë përgjigje për situatat që po përjetoni aktualisht.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Mund të keni një dëshirë të madhe për të rritur të ardhurat tuaja, dhe tani është një mundësi pesë-yjore për ta realizuar këtë. Me Jupiterin, planetin e fatit, në shtëpinë tuaj të të ardhurave, është koha e duhur për të kërkuar punë shtesë ose për të nisur një biznes të ri. Energjia e Jupiterit mund t’ju sjellë një shpërblim të madh për ambicien dhe përkushtimin tuaj. Ndërsa financat përmirësohen, mos hezitoni të blini diçka të vogël për veten—e meritoni!

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Ky është një moment i favorshëm për të ndjekur një karrierë në politikë. Nëse ëndërroni të bëheni kryetari i ardhshëm i qytetit tuaj apo të fitoni një vend në parlament, filloni të përgatitni fushatën tuaj që tani. Neptuni, që ndikon në shtëpinë tuaj të imazhit publik, ju ndihmon të dukeni si një person i besueshëm, i vetëdijshëm dhe i dhembshur. Nëse nuk planifikoni të kandidoni vetë, mund të mbështesni dikë tjetër në këtë rrugëtim, duke shfrytëzuar këtë energji pozitive për ta ndihmuar atë të fitojë mbështetje.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Mund të ndiheni pak të lodhur këto ditë, pasi Jupiteri po qëndron në shtëpinë tuaj të dymbëdhjetë të relaksimit. Edhe pse mund të mos jeni aq energjik sa zakonisht, mund të gjeni mënyra të thjeshta për t’u çlodhur dhe argëtuar. Shikoni përsëritjet e serialeve tuaja të preferuara, lexoni një roman të lehtë ose kaloni kohë me fëmijët tuaj duke bërë aktivitete si pikturimi me gishta. Pasi të keni pushuar siç duhet, do të ndiheni tërësisht të rifreskuar.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Si Luan, jeni zakonisht energjik dhe e dashuroni të organizoni festa e evente të gjalla. Me Jupiterin që lëviz në shtëpinë tuaj të miqësisë, është koha perfekte për të bërë plane argëtuese me shoqërinë. Mund të organizoni një mbrëmje të këndshme jashtë me miqtë ose të organizoni një festë në shtëpi me pije dhe ushqime të shijshme për të gjithë. Shfrytëzojeni këtë periudhë për të forcuar lidhjet me njerëzit që doni.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Dashuria është në ajër! Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të shfaqur sharmin tuaj romantik, pasi Neptuni po rrit magnetizmin tuaj nga shenja e Peshqve. Përdorni këtë energji për t’i bërë komplimente partnerit tuaj dhe për të kaluar më shumë kohë cilësore së bashku. Gjatë bisedave, dëgjoni me kujdes për të kuptuar më mirë nevojat e tij/saj—partneri juaj do ta vlerësojë interesin dhe përkushtimin tuaj.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Tani keni mundësinë të eksploroni vende të ndryshme dhe të përjetoni kultura të reja, pasi Jupiteri aventurier po thellon kalimin e tij në shtëpinë tuaj të nëntë të udhëtimeve. Mund të ndiheni të frymëzuar për të rezervuar një tur në një destinacion ekzotik në Amerikën e Jugut ose Afrikë, ose të vizitoni qytete të gjalla në Evropë dhe Azi. Pamjet mund t’ju mahnitin, por eksperienca e njohjes së zakoneve dhe mënyrave të ndryshme të jetesës do ta bëjë këtë udhëtim vërtet të paharrueshëm.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Një fitore e fortë financiare mund të jetë pranë, pasi Jupiteri, planeti i fatit, po ndan magjinë e tij me ju nga shtëpia juaj e tetë e parave të përbashkëta. Besojini instinkteve tuaja ndërsa shqyrtoni mundësitë e investimeve. Nëse një aksion apo aset ju duket premtues, përgatituni të veproni, por mos harroni të konsultoheni me një ekspert financiar përpara se të merrni vendime. Kështu, do të mund të minimizoni rreziqet dhe të maksimizoni mundësinë për një fitim të madh.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Tani është momenti ideal për të përmirësuar ambientin tuaj të jetesës. Qoftë për të dekoruar brendësinë, eksterierin apo të dyja, Neptuni, planeti i frymëzimit, ju jep mundësinë për të rinovuar shtëpinë tuaj teksa tranziton përmes shenjës imagjinative të Peshqve. Konsultohuni me një dekorator për të ndarë idetë tuaja dhe mos kini frikë të eksperimentoni me një dizajn unik e të pazakontë. Kjo është mundësia juaj për ta bërë realitet shtëpinë e ëndrrave tuaja.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Sot është një ditë e bukur për të kaluar pak kohë me fqinjët tuaj. Me Neptunin që shpërndan energji pozitive në shtëpinë tuaj të tretë të marrëdhënieve me komunitetin, do të ishte një moment i mirë për të krijuar lidhje më të ngushta me njerëzit që jetojnë pranë jush. Mund të rezervoni një darkë të këndshme në një restorant të bukur ose t’i ftoni në shtëpi për një vakt të gatuar me dashuri. Gjithashtu, një gjest i vogël, si një kuti çokollatash apo disa ëmbëlsira të freskëta të përgatitura nga ju, mund të bëjë një ndryshim të madh në forcimin e këtyre marrëdhënieve.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Tregohuni më të kujdesshëm me financat tuaja për momentin. Neptuni po krijon mjegull në shtëpinë tuaj të parave, prandaj do të ishte në interesin tuaj të shmangni shpenzimet e panevojshme. Nëse shihni diçka që dëshironi të blini, pyesni veten nëse vërtet e keni nevojë. Nëse është diçka që mund të presë, më mirë lëreni për një kohë tjetër. Sa më i matur të jeni gjatë kësaj periudhe, aq më mirë do të mund të ruani stabilitetin tuaj financiar.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Familja juaj mund të zgjerohet së shpejti, keni ndikimin e Jupiterit, planetit të rritjes dhe zgjerimit, që po ndikon në sektorin tuaj familjar. Mund të merrni lajme se do të bëheni prind ose gjysh në muajt e ardhshëm, ose ndoshta një nip apo mbesë do t’ju kërkojë të qëndrojë me ju për disa javë. Përgatituni të mirëprisni çdo të afërm të ri ose të vjetër me krahë hapur dhe me një zemër të ngrohtë e plot dashuri. /noa.al