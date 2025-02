Horoskopi i Paolo Fox për ditën e premte 21 Shkurt 2025

Më poshtë janë parashikimet e Paolo Fox për datën 21 shkurt 2025, të përkthyera në shqip, ekskluzivisht nga noa.al

Dashi (21 Mars – 20 Prill): Energjia juaj është në kulm! Hëna ju mbështet dhe ju nxit të merrni në dorë fatin tuaj. Në punë, jeni plot ide dhe mund të merrni një propozim interesant. Kujdes në dashuri: impulsiviteti juaj mund të krijojë tensione me partnerin. Beqarët? Hidhuni pa frikë! Fati ju buzëqesh, por përdoreni me mençuri.

Demi (21 Prill – 20 Maj): Jeni në kërkim të stabilitetit, por nesër mund të ndjeni disa tronditje emocionale. Në punë, kërkohet durim: shmangni përplasjet e panevojshme me kolegët dhe eprorët. Në dashuri, është momenti të sqaroni disa dyshime. Nëse një marrëdhënie nuk funksionon, më mirë përballuni me të vërtetën. Shëndeti në përmirësim, por mos neglizhoni pushimin.

Binjakët (21 Maj – 21 Qershor): Komunikimi është arma juaj më e fortë! Nesër mund të merrni një telefonatë të papritur ose një mundësi të artë. Në dashuri, kujdes: jeni shumë të shpërqendruar, partneri mund të ndihet i neglizhuar. Nëse jeni beqarë, guxoni më shumë. Yjet ju ftojnë t’i besoni fatit.

Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik): Ditë intensive por produktive. Puna mund t’ju sjellë disa shqetësime, por me durim dhe diplomaci do t’i kapërceni të gjitha. Dashuria shkëlqen për ata që kanë një marrëdhënie të qëndrueshme, ndërsa beqarët duhet të hapin zemrën pa frikë. Fizikisht mund të ndiheni të lodhur: merrni kohë për veten tuaj.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht): Nesër jeni mbreti i zodiakut! Hëna e favorshme sjell suksese dhe kënaqësi. Në punë, lidershipi juaj njihet dhe mund të vijë një promovim. Dashuria është pasionante: nëse jeni beqarë, një takim mund t’ju ndryshojë jetën. Shëndeti në formë të shkëlqyer, por mos e teproni me ekseset.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator): Nesër mund të ndiheni pak të lodhur. Puna kërkon përqendrim, por ju keni të gjitha aftësitë për të dalë në pah. Në dashuri, shmangni diskutimet e kota dhe hapuni ndaj dialogut. Nëse jeni beqarë, mos u mbyllni shumë: dikush mund t’ju ketë vënë re tashmë! Kujdesuni për mirëqenien mendore.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor): Ditë perfekte për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Në punë, yjet ju këshillojnë t’i besoni instinktit tuaj. Në dashuri, është momenti për të marrë vendime të rëndësishme. Beqarët mund të marrin një mesazh të papritur. Energjia fizike është e shkëlqyer, por kujdes ndaj stresit.

Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor): Nesër do të jeni magnetik dhe të parezistueshëm! Puna ju vë në provë, por ju dini si t’i përballoni sfidat. Në dashuri, lëreni veten të lirë: yjet janë në anën tuaj. Nëse keni dyshime për dikë, hulumtoni më thellë. Ditë ideale për t’u rigjeneruar.

Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor): Nesër jeni plot ide! Puna ju shpërblen, por mos e teproni me shpenzimet. Në dashuri, shmangni të qenit shumë impulsiv. Nëse jeni beqarë, një njohje e re mund t’ju intrigojë. Shëndeti i mirë, por mos neglizhoni gjumin.

Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar): Ditë intensive por produktive. Në punë, keni nevojë për më shumë qartësi: kërkoni shpjegime nëse është e nevojshme. Në dashuri, kërkohet më shumë bashkëpunim. Beqarët duhet të hapen më shumë. Shëndeti i qëndrueshëm, por më mirë shmangni përpjekjet e panevojshme.

Ujori (21 Janar – 19 Shkurt): Ditë reflektimi. Puna vazhdon, por keni nevojë për stimuj të rinj. Në dashuri, diçka po lëviz: hapni sytë! Nëse jeni beqarë, një miqësi mund të shndërrohet në diçka më shumë. Shëndeti i mirë, por kujdes me dietën.

Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars): Ditë e mbushur me emocione. Në punë, mund të përballeni me sfida, por intuita juaj do t’ju udhëheqë drejt zgjidhjeve të duhura. Në dashuri, lëreni veten të udhëhiqet nga ndjenjat. Beqarët mund të kenë takime interesante. Kujdesuni për shëndetin tuaj emocional. /noa.al