‘A të ka marrë malli për kastravec?’ Gjesti nuk përmbahet ndaj Vserlos!

Teksa ishin duke diskutuar, Gjesti i është drejtuar Vserlos me këto fjalë:

Nuk është me rëndësi të bërtasësh, ti mund të ngresh shtëpinë në ajër, mund ta bësh si ofendues, si njeri i mirë, me dhënë shëmbull. Mund të bësh gjithçka. A do ta bëj lojën në mënyrën tënde? A të ka marrë malli për kastravec? Kjo është loja jote. Mos shko me i përqafu njerëzit që i shan dhe thua unë i përqafova. Mos e përdor përqafimin fallso.

Tiri:

Ky sot ka bërë një gabim që nuk e di akoma.

Loredana për banoren e shtëpisë: “E kam neveri…”! Gjesti:

Ke përmendur familljen?

Tiri:

Do e marrësh vesh në Prime.

Asteroidi vrasës është ‘rrugës’, NASA ngre ALARMIN!

Gjesti:

Ti je i fëlliqur dhe të gjithë të tjerët këtu nëse përmendni familjen.