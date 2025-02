Mbledhja e Kryesisë së PD-së/ Berisha: Sot miratojmë kandidaturat për procesin e primareve

Tiranë, 20 Shkurt 2025 – Në një mbledhje të Kryesisë së Partisë Demokratike (PD), Kryetari Sali Berisha ka shpallur miratimin e kandidaturave për procesin e primareve, një hap i rëndësishëm për përzgjedhjen e kandidatëve të PD për deputetë në Kuvendin e Shqipërisë. Berisha vlerësoi pjesëmarrjen masive të aktivistëve, drejtuesve dhe demokratëve, të cilët kanë shprehur gatishmërinë për të marrë pjesë në këtë proces.

Kryetari i PD-së theksoi se ky proces është një dëshmi e besimit të madh që qytetarët kanë në partinë e tij. Ai falënderoi të gjithë ata që morën pjesë dhe shprehën besimin tek PD, duke e cilësuar këtë si një ndihmesë për forcimin e partisë dhe realizimin e ëndrrës politike të çdo individi.

Berisha ka vënë theksin tek programi i PD-së, që është paraqitur me fokus të madh në çështjet e qytetarëve shqiptarë. Programi i PD-së synon t’u japë përgjigje problemeve të akumuluara gjatë 12 viteve të fundit, duke ofruar zgjidhje konkrete për përmirësimin e jetës së çdo qytetari. Ai theksoi angazhimin e partisë për një Shqipëri pa varfëri, me një shpërndarje të re të të ardhurave buxhetore, dhe me masa për përmirësimin e kushteve të jetesës.

Një nga pikat kryesore të programit është rritja e pagës minimale në 500 euro, një rritje prej 25% krahasuar me nivelet aktuale. Gjithashtu, do të krijohet karta e konsumatorit për çdo pensionist, që do të ofrojë 450 euro në vit për ata që ndodhen në minimumin jetik.

Berisha gjithashtu nënvizoi angazhimin për uljen e çmimit të energjisë dhe ujit, si dhe për krijimin e një hapësire më të madhe për lirinë ekonomike dhe biznesin në Shqipëri. Këto janë disa nga masat që do të realizohen në kuadër të programit të PD për të ofruar një Shqipëri më të zhvilluar dhe më të begatë për të gjithë qytetarët.