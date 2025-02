Rama lë të kuptohet se mund të largohet nga drejtimi i PS-së pas vitit 2030

Kryeministri Edi Rama, gjatë një bisede me qytetarët në rubrikën "Sy m’Sy", ka lënë të nënkuptohet se mund të largohet nga posti i kreut të Partisë Socialiste pas vitit 2030. Ky afat është i lidhur me qëllimin e qeverisë për të integruar Shqipërinë në Bashkimin Europian.

Rama ka theksuar se Reforma në Drejtësi është një arritje e Partisë Socialiste, e cila ka ardhur si pasojë e vizionit dhe përpjekjeve të partisë, duke shtuar se "nuk e solli Amerika dhe nuk e merr dot me vete kur ikën". Ai ka theksuar gjithashtu se drejtësia që i shërben pushtetit të radhës nuk do të ekzistojë gjatë periudhës që Partia Socialiste të jetë në pushtet, me të në krye.

“Nuk ka drejtësi që i shërben pushtetit të radhës sa kohë që PS do të jetë në pushtet, me mua në krye. Ose pas 2030, me këdo tjetër që do të marrë stafetën, kur të jemi anëtarë të BE dhe kur të kemi realizuar synimet që kemi vendosur”, theksoi Rama.

Kryeministri gjithashtu nënvizoi se reforma në drejtësi është një arritje që ka ardhur pas përpjekjeve dhe vullnetit të Partisë Socialiste, e cila ka qëndruar e angazhuar për ta realizuar, duke mohuar përfshirjen e ndikimeve të jashtme.