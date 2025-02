ISHPSH: ‘MIRA’, Inteligjenca Artificiale që do të gjurmojë punësimin informal

Tiranë, 20 Shkurt 2025 – Inspektorati Shtetëror i Punës (ISHPSH) ka shpallur përdorimin e një matrice të re të inteligjencës artificiale, të quajtur "MIRA", për të luftuar punësimin informal në Shqipëri. E zhvilluar për ISHPSH me mbështetje nga Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) dhe financim nga Bashkimi Evropian, MIRA po revolucionarizon mënyrën se si kryhen inspektimet e punës.

MIRA ka një qasje shumë më të avancuar krahasuar me mjetet tradicionale, duke integruar të dhëna të avancuara dhe menaxhimin e rasteve me aftësitë e vlerësimit të rrezikut. Ajo ofron analizë më të shpejtë dhe më të saktë të informacionit, duke përdorur algoritme të përparuara për të identifikuar shkeljet dhe për të parashikuar problematikat që lidhen me punën informale.

Përmirësimi i inspektimeve: MIRA përdor nëntë algoritme të avancuara dhe të dhëna historike për të zbuluar më saktë rastet e punës së padeklaruar, duke reduktuar ndjeshëm kohën e analizës dhe raportimit. Ajo gjithashtu siguron që inspektorët të kenë akses në informacionin më të fundit ligjor dhe të shmangin praktikat e vjetra. Sipas ILO, kjo i ndihmon inspektorët të dallojnë më shpejt shkeljet dhe të reagojnë menjëherë.

Qasja parashikuese: Një nga avantazhet kryesore të MIRA-s është fuqia parashikuese, duke përdorur të dhënat për të identifikuar me saktësi mundësitë për punë të padeklaruar. Ajo analizon faktorë të tillë si madhësia e biznesit, lloji i industrisë, orët e punës dhe variacionet sezonale për të identifikuar më saktë rreziqet. Kjo ka sjellë një përmirësim prej 30% në parashikimin e punës së padeklaruar krahasuar me metodat tradicionale.

Parashikimi dhe inspektimet e rastësishme: MIRA sugjeron gjithashtu 30% të inspektimeve të rastësishme për të mbledhur të dhëna të freskëta dhe për të përmirësuar saktësinë e parashikimeve. Këto inspektime mbulojnë të gjitha bizneset dhe kontribuojnë në përshtatjen me ndryshimet në tregun e punës.

Përshtatja me teknologjinë: Ndryshe nga sistemet tradicionale, MIRA ka aftësinë të mësojë dhe përmirësohet me kalimin e kohës, duke analizuar mbi 12,000 inspektime çdo vit dhe duke përpunuar më shumë se 100 variabla për inspektim. Ajo përdor të dhëna të reja dhe përshtatet me tendencat e reja në tregun e punës, duke siguruar efikasitet dhe besueshmëri më të lartë në parashikime.

Lufta kundër punës së padeklaruar: Informaliteti në tregun e punës është një fenomen i përhapur në Shqipëri, me përqindje të lartë në sektorë si bujqësia (63.9%), tregtia (12.6%) dhe ndërtimi (7.6%). MIRA synon të zvogëlojë këtë informalitet dhe të rrisë efikasitetin e inspektimeve, duke mundësuar një luftë më të suksesshme ndaj punës së padeklaruar dhe sigurimin e kushteve më të mira të punës për qytetarët shqiptarë.

Me këtë avancim teknologjik, Shqipëria po shënon një hap të rëndësishëm në përdorimin e inteligjencës artificiale për të përmirësuar administratën publike dhe për të luftuar informalitetin në sektorin e punës.