Trump e cilësoi ‘diktator, Zelensky kërkon mbështetje për paqen – Vance e paralajmëron të mos e sulmojë ish-presidentin

Gjenerali Kellogg në Kiev për negociata, Zelensky: Me Amerikën dhe Evropën, paqja mund të jetë më e besueshme

Në një fjalim të drejtpërdrejtë, presidenti ukrainas Vladimir Zelensky ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit me Perëndimin për t’i dhënë fund luftës me Rusinë, ndërsa u ndal edhe tek kritikat e ashpra të ish-presidentit Donald Trump, i cili e cilësoi atë si një “diktator të pazgjedhur”.

“Kryesorja është se ky nuk është vetëm synimi ynë, por edhe një qëllim i përbashkët me partnerët tanë. Sidomos në prag të përvjetorit të tretë të kësaj lufte, ne në Ukrainë duam ta përfundojmë atë sa më shpejt, me një paqe të besueshme.”, deklaroi Zelensky.

Presidenti ukrainas gjithashtu konfirmoi ardhjen në Kiev të të dërguarit të Trump, gjeneralit Keith Kellogg, për të diskutuar mbi mundësitë e ndërprerjes së konfliktit. "Gjenerali Kellogg është tashmë në Kiev. Ai tashmë është takuar me komandantin e përgjithshëm Syrsky, zyrtarët tanë të inteligjencës dhe shërbimeve speciale. Nesër do ta takoj personalisht.", tha ai, duke shtuar se shpreson që takimi të jetë konstruktiv.

Por, ndërsa Zelensky vijon përpjekjet për mbështetje nga Perëndimi, zëvendëspresidenti amerikan J.D. Vance e paralajmëroi atë që të mos sulmojë Trump në media, duke e konsideruar këtë qasje të gabuar.

“Kushdo që e njeh presidentin do t’ju thotë se ideja që Zelensky do të ndryshojë mendjen e Trump duke e kritikuar publikisht, nuk është mënyra e duhur për të negociuar me këtë administratë,” tha Vance për Daily Mail.

Ai shtoi se, pavarësisht admirimit për qëndresën e popullit ukrainas, prioriteti kryesor duhet të jetë përfundimi sa më shpejt i luftës.

Ndërkohë, Zelensky mbetet i palëkundur në qëndrimin e tij, duke theksuar se "bota duhet të zgjedhë nëse do të jetë me Putinin apo me paqen."