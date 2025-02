Berisha sulmon Ramën dhe qeverinë: ‘Nuk flasin asnjëherë. Ne do bëjmë që familja shqiptare të jetë krenaria e kombit’!

Ish-kryeministri Sali Berisha ka kritikuar ashpër Edi Ramën dhe qeverinë e tij gjatë një deklarate të fundit, duke e akuzuar atë për mashtrime dhe manipulime në menaxhimin e buxhetit të shtetit. Ai e ka cilësuar fitoren e 11 majit si një moment historik për Shqipërinë, duke theksuar se ajo do të jetë më e rëndësishme për të ardhmen e vendit se sa fitorja e vitit 1992.

Berisha ka përmendur disa skandale të qeverisë aktuale, duke akuzuar Ramën për shpërdorim të fondeve dhe projekte fantazmë. Ai ka përmendur rastin e fidanëve të mbjellë, të cilat sipas tij janë ndarë për të marrë paratë, dhe ka kritikuar investimet për djegësin e plehrave, të cilat sipas tij janë bërë vetëm në letër, duke shkaktuar shpenzime të mëdha pa asnjë rezultat konkret.

“Një njeri që ka përdorur një model vjedhjeje që asnjë prej nesh nuk e kishte dëgjuar më parë, dhe tani ata që janë shpërblyer nga ky model ngrihen për të mbrojtur, duke rrethuar gjykatat,” tha Berisha, duke krahasuar këtë situatë me periudhën e Eskobarit, kur shteti i Kolumbisë rrethonte gjykatat për të penguar drejtësinë.

Në vijim, ai ka përmendur se prokuroria shqiptare, e cilësuar nga ai si “prokurori politike”, është një rrezik për lirinë e shqiptarëve, duke e akuzuar për ndjekjen dhe arrestimin e opozitarëve dhe gazetarëve.

Berisha ka nxitur më tej kritika ndaj Edi Ramës, duke theksuar mungesën e diskutimeve për familjen shqiptare. “A e dëgjoni ndonjëherë Edi Ramën të flasë për familjen? A flasin ata ministra për familjen shqiptare? Asnjëherë!” tha ai, duke shtuar se qeveria ka hequr këtë term nga fjalori zyrtar.

Ai ka premtuar se, nëse Partia Demokratike do të kthehet në pushtet, do të bëjë që “familja shqiptare të jetë krenaria e kombit shqiptar”, dhe fëmijët e familjeve shqiptare do të mund të realizojnë ëndrrën e tyre brenda Shqipërisë, duke ofruar një të ardhme më të sigurt dhe më të ndritur për brezat e ardhshëm.