Punësimet e të huajve, nuk do tatohen agjencitë për shtetet me marrëveshje të taksimit të dyfishtë

Mungesa e fuqisë punëtore për shkak të emigracionit ka sjellë që shumë kompani të punësojnë punonjës të huaj nëpërmjet agjencive të punësimit, që nuk janë rezidente në Shqipëri.

Në udhëzimin e ndryshuar nga ministria e Financave “Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e përgjithshëm nr. 26, datë 8.9.2023, “Për tatimin mbi të ardhurat”, përcaktohet se për agjencitë e punësimit që nuk janë rezidentë dhe në shtetin ku operojnë është nënshkruar marrëveshja “Për shmangien e taksimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal, lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin”, fitimet e tyre nuk do të tatohen në Shqipëri, por vetëm në shtetin ku operojnë.

Bëhet fjalë për rastet kur agjenci të huaja u ofrojnë kompanive shqiptare fuqi punëtore nga jashtë, por pagesa e fuqisë punëtore i bëhet agjencisë së huaj sipas kontratës.

Udhëzimi përcakton se vlerësimi sesi do të tatohet e ardhura e agjencisë së huaj të punësimit dhe a do të mbahet tatim në burim, do të bëhet rast pas rasti, bazuar në kontratën dhe dispozitat e ligjit dhe marrëveshjeve në fuqi.

Ndërsa për kompanitë shqiptare, tatimi që llogaritet dhe mbahet si tatim mbi pagën do të jetë jo më pak se 80% e tarifës totale që është paguar prej tyre për agjencinë e huaj të punësimit.

Në pikën 12.11, shembulli ndryshon me përmbajtjen si më poshtë:

“Shembull. Një kompani ndërtimi shqiptare ka kërkuar nga një agjenci punësimi kineze që ta furnizojë me 50 punonjës ndërtimi, të cilët do të punojnë për një periudhë 6-mujore.

Pagesa totale, e cila përfshin koston e punës dhe komisionin e agjencisë është 380.000 euro. Për nevoja të zbatimit të paragrafit 3, të nenit 12 të ligjit, fondi i pagave bruto supozohet të jetë 380.000 euro x 80 % = 304.000 euro.

Secili punonjës supozohet të ketë përfituar mesatarisht: 304.000 euro: 6 muaj: 50 punonjës = 1.013 euro në muaj.

Kjo do të jetë baza mbi të cilën do të llogaritet detyrimi tatimor për çdo punonjës, ndërkohë që detyrimin për deklarimin dhe pagesën e tatimit e ka kompania shqiptare e ndërtimit.

Ndërsa diferenca prej 76 mijë euro (20% e 380 mijë euro), bazuar në këtë shembull, do të jetë e ardhur biznesore për agjencinë kineze të punësimit, prandaj për këtë shumë nuk do të mbahet tatim pasi bazuar në marrëveshjen që kemi nënshkruar me qeverinë e Republikës Popullore të Kinës “Për shmangien e taksimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal, lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin”, për aq kohë sa agjencia kineze nuk ka një seli të përhershme në Republikën e Shqipërisë, fitimet e saj biznesore do të tatohen vetëm në Kinë.

Shënim. Vlerësimi sesi do të tatohet e ardhura e agjencisë së huaj të punësimit dhe a do të mbahet tatim në burim, do të bëhet rast pas rasti bazuar në kontratën dhe dispozitat e ligjit dhe marrëveshjeve në fuqi.”

Zbritjet që parashikon ligji “Për tatimin mbi të ardhurat”

Paragrafi 3, neni 12

Kur të ardhurat nga punësimi i paguhen një të punësuari nëpërmjet një agjenti punësimi jorezident në Republikën e Shqipërisë dhe shuma e përgjithshme e paguar përfshin tarifën e komisionit, të ardhurat nga punësimi konsiderohen të jenë së paku 80% e shumës së përgjithshme./ Monitor