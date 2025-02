Zbardhen tre fazat e planit për fundin e luftës Rusi-Ukrainë

Në një samit të zhvilluar të martën në Riad, përfaqësuesit më të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë diskutuan për mundësinë e një marrëveshjeje paqeje për të përfunduar konfliktin në Ukrainë. Takimi u drejtua nga sekretari i Shtetit amerikan, Marco Rubio, dhe ministri i Jashtëm rus, Sergey Lavrov, dhe ka zbuluar një plan paraprak që parashikon tre faza kryesore: armëpushimi, zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe përfundimin e marrëveshjes paqësore.

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, theksoi se Evropa do të luajë një rol të rëndësishëm në këtë proces dhe do të jetë e pranishme në tryezën e negociatave. Ai përmendi gjithashtu bisedat që pati me ministrat e jashtëm të Italisë, Francës, Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, si dhe me Përfaqësuesen e Lartë të BE-së, Kaja Kallas, për të koordinuar qëndrimet dhe përpjekjet për paqen.

Nga ana tjetër, ministri i Jashtëm rus, Sergey Lavrov, deklaroi se Rusia është e angazhuar të përdorë çdo mjet të mundshëm për të bindur Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme. Ai theksoi nevojën për përdorimin e presionit për të "thirrur në arsyes" presidentin ukrainas dhe për t’i dhënë një "thupër nga duar" për të reflektuar.

Përkundër kësaj, Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky reagoi me forcë duke thënë se është e padrejtë të diskutohet për paqe pa përfshirë Ukrainën në procesin e negociatave. "Vendimet që merren pas shpine nuk do t’i njohim," deklaroi Zelensky nga Turqia, ku u takua me homologun turk Recep Tayyip Erdogan.

Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë një afat për të arritur një armëpushim deri në Pashkë, ndërsa presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e përsëriti angazhimin e BE-së për të mbështetur Ukrainën, duke theksuar se Europa ka kontribuar më shumë se kushdo tjetër për të ndihmuar Kievin gjatë këtij periudhe të vështirë.

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, e komentoi këtë samit duke sugjeruar se ish-presidenti amerikan Donald Trump mund të rifillonte një dialog konstruktiv me Presidentin rus Vladimir Putin. Ai gjithashtu theksoi se Franca nuk ka plane për të dërguar trupa tokësore luftarake në Ukrainë, një pikë kyçe në debatet aktuale ndërkombëtare.

Për të vazhduar përpjekjet e paqes, i dërguari i posaçëm i SHBA-së për Ukrainën dhe Rusinë, Keith Kellogg, është i ftuar të vizitojë Ukrainën këtë javë për të diskutuar hapat e ardhshëm dhe për të mbështetur zhvillimin e një marrëveshjeje paqeje të mundshme.