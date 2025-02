Ja kush do ta moderojë emisionin ‘Për shqiptarët’?

Fondacioni Firdeus fton Bora Zemanin t’i bashkohet misionit të tyre.

Elvis Naçi: “Po flasim për një emision i cili ka të bëj drejtpërdrejtë me jetën e njeriut. Ata të cilët na bashkohen nga bamirësit është një emision me heronj brenda dhe me njerëz që kanë nevojë. Unë besoj që këtë të premte në orën 21:00 emisioni ‘Për shqiptarët’ fillon furishëm, me amanet, me përgjegjësi, po me shpresën e madhe që të bëhen sa më shumë vepra të mira. Në këtë sezon do të jetë Bora Zemani një risi e emisionit dhe do të ketë nuanca të ndryshme por thelbi mbetet i njëjtë. Kur flitet për të shpëtuar jetë njerëzore, lodhja kthehet në shplodhje dhe në të njëjtën kohë, angazhimi kthehet në kënaqësi. Dhe unë shpresoj që bashkë me ekranin e madh të Top Channel ne të bëjmë mrekulli për familjet shqiptare”.

Moderatorja Bora Zemani nis një rrugëtim të ri në ekranin e Top Channel, në prag të përfundimit të show-t më të pëlqyer të lojërave “Piramida”.

Bora Zemani: “Është lidhja shumë e bukur mes të dyja programeve. Te Piramida ishim me familjet shqiptare e këtu për një mision akoma më të madh. Është ai programi që bëhen bashkë të gjithë shqiptarët për të dhënë mesazhe të bukura e për t’iu gjendur pranë njëri tjetrit. Isha shumë e lumtur kur mu bë ftesa nga fondacioni Firdeus. Si mund ti thuash Jo misioneve kaq të mëdha. Shihemi të premten në orën 21:00 vetëm në TCH dhe këtë të diel, mos harroni!”.

Me përkushtim të palëkundur, besim në misionin human për të shpëtuar jetë njerëzore, veçanërisht fëmijët, ky program me rëndësi sociale ka bashkuar shqiptarët kudo ndodhen. Dhe premton për një sezon të dytë të paharrueshëm.

Elvis Naçi: “Sezoni që kaloi ne përpara shqiptarëve thamë nëse janë shëruar 300 fëmijë ne do i shumëfishojmë ato dhe mund ta them me sinqeritet, ato kanë qenë të dukshme e transparente moria e fëmijëve dhe angazhimi ishte i jashtëzakonshëm”.

Bora Zemani: “Nuk di a mund të mos përfshihesh në këto histori që dëgjohen këtu. Aq më tepër në ato mesazhet dhe zgjidhjet e mëdha që jepen. Do përfshihesh si nga ana emocionale por akoma më bukur edhe për të dhuruar!”