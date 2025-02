Shok në fubollin brazilian. Mesfushori ndërron jetë pak minuta para ndeshjes

Një ngjarje e rëndë ka tronditur Brazilin, kur një futbollist, i cili ishte gati për të luajtur, ndërroi jetë për shkak të disa problemeve shëndetësore.

Gabriel Popo pasi u nda nga jeta në moshën 26-vjeçare.

Ai ishte gati të luante në një ndeshje për XV de Jau kundër Uniao Suzano, e cila u anulua pas incidentit.

Mesfushori pësoi një problem shëndetësor dhe u dërgua me urgjencë në spitalin në Sao Paulo, ku më pas ndërroi jetë.

Klubi i tij bëri homazhe në një deklaratë ku shkruhej: “Gabriel Popo, përgjithmonë në zemrat tona.

Asgjë nuk na përgatit për lamtumirë si kjo. Popo na la shumë shpejt, por gëzimi, talenti dhe pasioni i tij për futbollin do të mbeten të gjallë tek secili prej nesh.

Popo, do të luajmë, do ta veshim këtë fanellë dhe do të kthehemi më të fortë për ty!”.