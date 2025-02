Guardiola i befason të gjithë me dorëzimin: Kemi 1% mundësi për t’u kualifikuar në ‘Bernabéu’

Trajneri i Manchester City, Pep Guardiola, ka shprehur një qëndrim tepër pesimist lidhur me shanset e skuadrës së tij për t’u kualifikuar në ndeshjen e ardhshme të Ligës së Kampionëve kundër Real Madridit në “Santiago Bernabéu”.

Pavarësisht fitores së fundit 4-0 kundër Newcastle në Premier League, trajneri spanjoll pohoi se probabiliteti për të kaluar më tej është vetëm 1%. Ai theksoi se, megjithëse kjo fitore ndihmon, Real Madridi është historikisht i fortë në shtëpi, veçanërisht kundër skuadrave angleze në Champions League.

Guardiola pranoi se këtë sezon skuadra e tij është më e dobët se në sezonet e mëparshme, të cilin e konsideron më të keqin që nga ardhja e tij në stolin e Manchester City, 9 vite më parë. Historikisht, Real Madridi nuk ka humbur kurrë në shtëpi kundër një skuadre angleze kur ka pasur avantazh nga ndeshja e parë.

Kujtojmë se të mërkurën, më 19 shkurt, Manchester City do të luajë një nga ndeshjet më të rëndësishme të sezonit. Në kthimin e “play-off”-it të Ligës së Kampionëve, klubi anglez do të jetë mysafir i Real Madridit të Ancelottit, pasi e humbi ndeshjen e parë 3-2 me përmbysje. Megjithatë, Guardiola nuk është shumë optimist:

"Kemi një përqindje minimale për të kaluar, mendoj se është rreth 1%. Ky sezon ka qenë vërtet i dobët për sa iu përket rezultateve tona. Një ndeshje e luajtur shumë mirë, si kjo ndaj Newcastle, nuk i ndryshon faktet.

Nuk jemi ende mjaftueshëm të mirë në punën tonë të përditshme. Kthimi ndaj Real Madridit? Do të provojmë, kjo është e sigurt. Do të shkojmë në Madrid për të fituar dhe do të shohim çfarë do të ndodhë".