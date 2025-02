Përmbytjet në SHBA shkaktojnë 10 viktima, mijëra shtëpi mbesin pa energji elektrike (VIDEO)

SHBA, 17 Shkurt 2025 – Një valë e madhe përmbytjesh ka goditur lindjen e Shteteve të Bashkuara, duke marrë jetën e 10 personave dhe shkaktuar dëme të mëdha materiale. Reshjet e dendura të shiut, që ranë gjatë fundjavës, kanë përmbytur qytete dhe fshatra të shumtë në shtetet e Kentakit, Gjeorgjisë, Alabamës, Misisipit, Tenesit, Virxhinisë, Virxhinisë Perëndimore dhe Karolinës së Veriut.

Në shtetin e Kentakit, guvernatori Andy Beshear konfirmoi se nëntë persona humbën jetën nga përmbytjet, duke shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Përafërsisht 1000 njerëz janë shpëtuar nga zonat e bllokuara nga uji. Të tjera viktima u raportuan edhe në Gjeorgji, ku një burrë humbi jetën pasi një pemë u shkul dhe e goditi teksa ishte shtrirë në shtrat.

Përveç viktimave, mijëra shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike, duke përkeqësuar situatën e krizës. Shërbimet e shpëtimit dhe autoritetet lokale janë duke punuar për të shpëtuar sa më shumë njerëz dhe për të siguruar ndihmë emergjente për ata që kanë mbetur të bllokuar në shtëpitë e tyre.

Reshjet e shiu kanë ndikuar edhe në shtetet e tjera të goditura nga Uragani Helen në shtatorin e kaluar, ku vazhdojnë përpjekjet për stabilizimin e situatës. Shkalla e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet është ende e pasigurt, ndërsa autoritetet po bëjnë thirrje për kujdes dhe mbështetje nga komunitetet ndërkombëtare.

Flooding in Kentucky and West Virginia has been brutal….

I just got word my friend’s farm got washed out…..but I’ve also been informed FEMA has landed….

Not Biden’s FEMA, Trump’s FEMA ❤️. Big difference folks…..pray 🙏 pic.twitter.com/nNM17LfjDE

— FoxyFarmer🦊🇺🇸 (@GardensR4Health) February 16, 2025