Përmbyset avioni në pistë në aeroportin e Torontos (VIDEO)

TORONTO- Një avion Delta 4819 u rrëzua gjatë uljes në Aeroportin Ndërkombëtar të Toronto Pearson. Avioni u kthye përmbys dhe mori flakë në një moment pasi arriti në pistë. Avioni po fluturonte nga Minneapolis, SHBA.

Për momentin nuk dihen shkaqet e aksidentit. Sipas informacioneve fillestare, tetë persona kanë mbetur të lënduar, por nuk dihet shkalla e plagëve. Në një deklaratë të administratës së aeroportit në X, theksohet se nuk ka të vdekur në mesin e pasagjerëve dhe ekuipazhit.

A Delta Airlines CRJ-900 crashed and flipped over today at Toronto Pearson International Airport. Multiple people are confirmed to be injured with no deaths reported as of yet. Reports indicate that the plane flipped over and caught fire while landing at the airport (Fox News).… pic.twitter.com/uflIWrhghr

