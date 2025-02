Berisha reagon pas deklaratave të Xoxës: Vetëm në kasafortë janë gjetur 95 mijë euro…

Tiranë – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar pas deklaratave të bashkëshortes së kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, Ajola Xoxa, lidhur me akuzat e paraqitura në dosjen e SPAK.

Xoxa ka mohuar akuzat që e lidhin me abuzimin me fonde publike, korrupsion dhe pastrim parash, duke theksuar se nuk ka pasur fustane apo të brendshme me vlerat absurde që përmendeshin në dosje.

Berisha: Hetimet e SPAK tregojnë të kundërtën

Në reagimin e tij, Berisha ka theksuar se hetimet kanë treguar një realitet të kundërt. Ai deklaroi se vetëm në kasafortën e Xoxës janë gjetur 95 mijë euro dhe një sasi të madhe lekësh. Sipas tij, faturat doganore të publikuara nga prokuroria e faktorizojnë shifrën e bërë të ditur në dosje.

Fonde shtetërore dhe lidhje me Xoxën

Berisha ka theksuar gjithashtu se hetimet kanë zbuluar një numër kompanish që kanë përfituar fonde shtetërore. "Mendoj se aktet më të rënda në atë dosje janë financimi i Ajola Xoxës dhe familjarëve të saj nga burri i saj, nga paratë e taksapaguesve," tha Berisha, duke aluduar se përfitimet e shumta të Xoxës mund të kenë lidhje me fondet publike dhe abuzimin me to.

Hetime të vazhdueshme

Aktualisht, hetimet për këtë çështje janë në vazhdim, ndërkohë që SPAK është duke monitoruar të gjithë aktivitetin e financave të familjes Xoxa dhe lidhjet e mundshme me fonde shtetërore.