Prej një viti kryente marrëdhënie me të miturën, 13-vjeçarja: Më ka prezantuar edhe me meshkuj të tjerë

Gjykata e Lezhës ka lënë në burg 38-vjeçarin Simon Gjoka për akuzën e vjedhjes dhe të dyshimit për kryerje të marrëdhënieve seksuale me të mitur.

Vetë 38-vjeçari ka mohuar se ka kryer marrëdhënie me të miturën, duke pretenduar se fotot dhe video që janë gjetur në telefon nuk janë të asaj natyre. Gjykata i ka kërkuar prokurorisë vijimin e hetimeve në lidhje me dyshimet për marrëdhënie seksuale me të miturën.

Arrestimi i Gjokës, u bë pas dyshimeve për disa vjedhje bagëtish, por pas vendosjes në përgjim, u zbulua se komunikonte me të miturën me biseda me kontekst seksual.

E mitura ishte vajza e një lidhjeje miqësore që Simon Gjoka kishte me të ëmën e cila ishte invalide. Menjëherë është bëre shoqërimi dhe marrja në pyetje në praninë e psikologut dhe nenës së saj të 13 vjeçares qe ka dëshmuar se lidhja me 38-vjeçarin kishte filluar prej më shumë se 1 viti dhe se kishin kryer edhe marrëdhënie seksuale.

Në telefonin e të miturës janë gjetur videot intime dhe foto por vajza ka pranuar gjithashtu se 38 vjeçari e kishte prezantuar edhe me persona të tjerë, ndërsa është ngritur dyshimi se mund të jetë shfrytëzuar prej tij për prostitucion.

Pritet akt ekspertimi i mjekut ligjor dhe marrja sërish në pyetje e të miturës për të përcaktuar nëse ajo është shfrytëzuar për prostitucion.

Nëse vërtetohen këto akuza pritet që çështja t’i kaloje Krimeve të Rënda. E mitura shiste qirinj në Kishën e Shna Ndout në Laç, gjë që ka lehtësuar kontaktet e 38 -vjeçarit Simon Gjoka me të miturën.