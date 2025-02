‘Jep dorëheqjen’! Rama i përgjigjet komentuesit: ‘Më 11 maj fitojmë për herë të dhjetë!’

Tiranë– Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj një komentuesi në rubrikën "Sy m’sy", i cili e akuzoi atë dhe qeverinë e tij se janë "hajdutë" dhe kërkoi dorëheqjen e tij. Rama, i cili ka udhëhequr vendin për më shumë se 12 vite, u shpreh se gjatë mandatit të tij, vetëm dy ministra janë dënuar dhe një ish-zv.kryeministër është në arrati, duke theksuar se kjo është një dëshmi e vullnetit të tij për të mos penguar drejtësinë.

Rama: "Populli do të Ma Japi Besimin Për Herë të Dhjetë"

Në përgjigje të akuzave të komentuesit, Rama tha se akuzat janë të pabaza dhe se nuk është e vërtetë që "dolën të gjithë hajdutë". Ai theksoi se gjatë tre mandateve të tij, janë emëruar mbi 60 ministra, dhe deri më tani vetëm dy ministra të mandatit të parë janë dënuar, një tjetër është në paraburgim, ndërsa ish-zv.kryeministri ka shpëtuar drejtësisë duke u arratisur.

Reforma në Drejtësi dhe Vullneti për Pavarësinë e Sektorit

Kryeministri gjithashtu theksoi se është angazhuar për të mos penguar drejtësinë dhe për të realizuar reformën në drejtësi, duke dhënë një shembull të qartë të angazhimit të qeverisë për të goditur korrupsionin në nivelet më të larta, një proces që, sipas tij, nuk kishte ndodhur kurrë më parë që nga vitet 1912.

Deklarata të Forta për Akuzat dhe Përcaktimin e Hajdutëve

Në një reagim të ashpër, Rama u shpreh se "hajdut" është ai që dënohet me prova, jo ai që akuzohet dhe linçohet pa pasur prova konkrete. Ai theksoi se kjo logjikë vlen jo vetëm për disa ministra, por edhe për një numër të konsiderueshëm kryetarësh bashkie dhe deputetësh, disa prej të cilëve janë dënuar për krime.

Në fund të reagimit të tij, Kryeministri shtoi: “Populli besimin e tregon me votë, dhe që kur erdha në këtë detyrë, ma ka dhënë besimin 9 herë. Të siguroj që më 11 Maj do të ma japë sërish besimin për të 10 herë, dhe do të jetë me rezultatin më të mirë që kam arritur deri tani."

Analizë e Vullnetit Politiko-Juridik të Qeverisë

Rama përfundoi duke theksuar se pa vullnetin e tij të hekurt për të mos penguar drejtësinë, kjo reformë do të kishte mbetur një ëndërr. Ai kritikoi gjithashtu përdorimin e akuzave të pabazuara nga disa grupe politike dhe media, duke e cilësuar këtë si një përpjekje për të ndikuar opinionin publik pa prova të mjaftueshme.

Në fund, Kryeministri tha se Shqipëria është në një udhëkryq historik dhe se besimi i popullit do të jetë përsëri në favor të tij dhe qeverisë së tij në zgjedhjet e ardhshme.