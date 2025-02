Superylli botëror i muzikës anulon koncertin, shtrohet në spital

Shakira anullon koncertin në Peru për shkak të problemeve shëndetësore

Këngëtarja kolumbiane Shakira ka anuluar koncertin e saj të planifikuar për të dielën në Lima, Peru, pasi është shtruar në spital për shkak të një problemi abdominal.

Në një deklaratë të publikuar në rrjetet e saj sociale, Shakira shprehu keqardhjen për këtë vendim të detyruar dhe falënderoi fansat për mirëkuptimin e tyre.

“Më dhemb zemra që nuk mund të performoj për të gjithë ju në Lima siç kisha planifikuar. Mezi prisja të këndoja me ju dhe të festoja bashkë këtë natë të veçantë. Për fat të keq, për shkak të një problemi të papritur shëndetësor, kam përfunduar në spital me dhimbje të mëdha, dhe mjekët nuk më lejojnë të performoj,” shkroi këngëtarja në mesazhin e saj për fansat.

Ajo gjithashtu shtoi se ekipi i saj po punon për të gjetur një datë të re për koncertin e anuluar dhe premtoi se do të rikthehet për të performuar për publikun peruan.

Koncerti i Shakirës në Lima ishte pjesë e turneut të saj "Las Mujeres Ya No Lloran", i cili përfshin disa vende të Amerikës Latine. Këngëtarja ka shprehur shpresën se do të rikuperohet shpejt dhe se turneu i saj do të vazhdojë sipas planit të paracaktuar në vendet e tjera.

Për momentin, nuk është bërë e ditur nëse ky problem shëndetësor do të ndikojë në koncertet e tjera të planifikuara në turneun e saj. Fansat e këngëtares në të gjithë botën i kanë dërguar mesazhe mbështetjeje dhe i urojnë shërim të shpejtë.