Horoskopi javor i Paolo Fox nga 17 deri më 23 shkurt 2025

Jemi gati për një udhëtim të ri në horoskopin e javës. Qielli i shkurtit është një mozaik energjish vibruese, gati për të dhënë emocione dhe surpriza.

Bëhuni gati për të pritur yjet me zemër të hapur, sepse kjo javë na pret diçka të veçantë.

Lexoni më shumë në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi ♈ (21 Mars – 20 Prill)

Energjia jote është në kulm këtë javë, por Universi të sfidon të përdorësh me mençuri këtë forcë të brendshme. Marsi në shenjën tënde të jep guxim dhe vendosmëri, por edhe një tendencë për të vepruar pa menduar gjatë. Prandaj, fokusoje energjinë në mënyrë konstruktive dhe shmang vendimet impulsive. Në dashuri, fundjava do të jetë një periudhë e favorshme. Nëse je në një lidhje, përdore këtë kohë për të rikthyer pasionin, ndërsa nëse je beqar, ke mundësi të takosh dikë që të emocionon vërtet. Lëre veten të lirë të shprehësh ndjenjat. Në punë, mos i merr gjërat me ngut – suksesi do të vijë nëse tregon durim dhe strategji. Shmang debatet e panevojshme me kolegët dhe fokusoju në qëllimet afatgjata.

—

Demi ♉ (21 Prill – 20 Maj)

Kjo javë të fton të ndalesh dhe të reflektosh mbi vendimet e rëndësishme. Venusi në shenjën tënde të bën tërheqës dhe karizmatik, duke sjellë mundësi të reja në dashuri dhe në marrëdhëniet personale. Në dashuri, nëse je në çift, ky është momenti i duhur për të forcuar lidhjen duke treguar më shumë përkushtim dhe ndjenja të sinqerta. Beqarët do të kenë mundësi për njohje të reja, por është e rëndësishme të mos nxitohen – jo gjithçka që shkëlqen është ar. Në punë, kreativiteti yt do të të ndihmojë të dalësh në pah. Nëse ke projekte të reja, kjo është një javë e mirë për të filluar. Megjithatë, mos merr vendime të nxituara financiare – analizo mirë çdo mundësi para se të investosh kohë dhe burime.

—

Binjakët ♊ (21 Maj – 21 Qershor)

Kjo është një javë plot mundësi për ty! Mërkuri në shenjën tënde të jep aftësi të jashtëzakonshme për të komunikuar dhe për të ndikuar te të tjerët. Je në qendër të vëmendjes, dhe njerëzit rreth teje do të kërkojnë mendimet dhe idetë e tua. Në dashuri, është momenti të jesh më i sinqertë me veten. Mos premto diçka që nuk mund ta mbash – një komunikim i hapur dhe i ndershëm do të të ndihmojë të shmangësh keqkuptime. Beqarët mund të përjetojnë një flakë të re pasioni, ndërsa ata që janë në një lidhje mund të forcojnë besimin reciprok. Në punë, ji i hapur ndaj sfidave të reja. Kjo është një periudhë ku mund të shfaqen bashkëpunime interesante ose mundësi për rritje profesionale. Megjithatë, mos shpërndaj vëmendjen në shumë drejtime – zgjidh prioritetet me kujdes.

—

Gaforrja ♋ (22 Qershor – 22 Korrik)

Emocionet do të jenë të forta këtë javë, dhe Hëna në shenjën tënde do të ndikojë ndjeshëm në humorin tënd. Përpiqu të mbash balancën emocionale, sepse ndjeshmëria e tepërt mund të të bëjë të reaguesh pa arsye të forta. Në dashuri, kjo është një javë për reflektim. Nëse je në një lidhje, përpiqu të kuptosh nëse marrëdhënia po ecën në drejtimin e duhur. Nëse je beqar, mund të të duhet të lësh pas të shkuarën për t’u hapur ndaj mundësive të reja. Në punë, mos e lejo stresin të të pushtojë. Mund të përballesh me sfida ose situata që kërkojnë durim dhe përqendrim, ndaj mos u dorëzo para vështirësive. Shmang marrjen e vendimeve të rëndësishme nën ndikimin e emocioneve.

—

Luani ♌ (23 Korrik – 22 Gusht)

Luani fisnik, këtë javë Dielli të ndriçon me dritën e tij dhe energjia jote do të jetë në maksimum. Do të ndihesh gati për të pushtuar botën, plot vendosmëri dhe dëshirë për të dalë në pah. Ky është momenti i duhur për të treguar talentin tënd pa frikë dhe për të bërë që të të vënë re në çdo situatë. Në punë, vetëbesimi yt do të të ndihmojë të marrësh iniciativa dhe të udhëheqësh të tjerët me lehtësi. Kujdes, megjithatë, që të mos bëhesh shumë autoritar: bashkëpunimi do të jetë thelbësor për të arritur rezultatet e dëshiruara. Në dashuri, periudha është e favorshme, sidomos nëse je i gatshëm të lësh veten të lirë dhe të jetosh ndjenjat me spontanitet. Për beqarët, nuk do të mungojnë rastet për njohje të reja, ndërsa çiftet do të mund të rizbulojnë harmoninë dhe pasionin.

Virgjëresha ♍ (23 Gusht – 22 Shtator)

Virgjëresha e përpiktë, kjo javë do të jetë ideale për të vendosur rregull në jetën tënde, si në aspektin personal ashtu edhe në atë profesional. Do të ndjesh nevojën për të analizuar prioritetet e tua dhe për t’u përqendruar te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Kujdes nga ankthi dhe përpiqu të ruash qetësinë përballë situatave të ndërlikuara. Në punë, përpikëria jote do të të ndihmojë të përballosh çdo detyrë me sukses, por mos harro të marrësh pauza për të shmangur lodhjen mendore. Në dashuri, do të duhet të tregohesh më i/e duruar dhe më i/e hapur ndaj partnerit. Nëse je beqar, mund të ndodhë një takim i rëndësishëm, por vetëm nëse i jep vetes mundësinë të shijosh momentin pa u përqendruar te detajet e tepërta.

Peshorja ♎ (23 Shtator – 22 Tetor)

Peshorja elegante, këtë javë do të jesh veçanërisht tërheqës dhe njerëzit do të tërhiqen nga prania jote. Venusi në shenjën tënde të bën magnetik dhe të sigurt në vetvete, duke të dhënë një shans të shkëlqyer për të krijuar lidhje të reja, qoftë në dashuri apo në marrëdhëniet sociale. Për beqarët, mund të shfaqet një mundësi e papritur romantike, ndërsa ata në çift do të ndihen më të afërt me partnerin. Në punë, përpiqu të mbash një balancë mes kërkesave të tua dhe atyre të të tjerëve. Bashkëpunimi dhe diplomacia do të jenë çelësi i suksesit gjatë kësaj periudhe.

Akrepi ♏ (23 Tetor – 22 Nëntor)

Akrepi misterioz, këtë javë intuita jote do të jetë më e fortë se kurrë. Hëna në shenjën tënde të bën shumë të ndjeshëm ndaj energjive përreth, ndaj dëgjo instinktin tënd për të shmangur situata apo njerëz që mund të të dëmtojnë. Mos ki frikë të përballesh me frikërat dhe kufizimet e tua, sepse vetëm duke i njohur mund t’i kapërcesh. Në dashuri, një surprizë e këndshme mund të të befasojë, por vetëm nëse je i/e hapur për të eksperimentuar. Në punë, qëndro i/e përqendruar dhe mos u tremb nga sfidat – vendosmëria do të të ndihmojë të arrish qëllimet e tua.

Shigjetari ♐ (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Shigjetari aventurier, këtë javë do të ndihesh plot energji dhe dëshirë për të vepruar. Jupiteri në shenjën tënde të shtyn drejt horizonteve të reja dhe të inkurajon të ndjekësh ëndrrat e tua pa frikë. Mos u ndal para sfidave dhe ji gati për të eksperimentuar me mundësi të reja, si në jetën personale ashtu edhe në atë profesionale. Në dashuri, do të ndihesh më i lirë dhe i gatshëm për aventura. Për beqarët, ka shanse për takime interesante, ndërsa çiftet mund të shijojnë një periudhë plot energji dhe pasion. Në punë, është koha për të marrë iniciativa – guximi yt mund të të çojë në rrugë të reja suksesi.

Bricjapi ♑ (22 Dhjetor – 20 Janar)

Bricjapi i vendosur, kjo javë është koha për të korrur frytet e punës tënde. Saturni në shenjën tënde të bën më të përqendruar dhe të përgjegjshëm, duke të ndihmuar të arrish qëllimet që ke vendosur. Në punë, duro dhe vazhdo përpjekjet, sepse rezultatet nuk do të vonojnë. Në dashuri, do të ndihesh më i sigurt në marrëdhëniet e tua dhe do të dish si t’i tregosh partnerit sa i rëndësishëm është për ty. Beqarët mund të tërheqin dikë që e vlerëson seriozitetin dhe përkushtimin e tyre.

Ujori ♒ (21 Janar – 19 Shkurt)

Ujori origjinal, këtë javë do të ndihesh shumë kreativ dhe inovativ. Urani në shenjën tënde të shtyn të mendosh ndryshe dhe të kërkosh zgjidhje të reja për problemet që të dalin përpara. Në punë, mos u frikëso të shprehësh idetë e tua – mund të të ndihmojnë të spikatesh dhe të arrish përparime të mëdha. Në dashuri, surprizat nuk do të mungojnë, por duhet të jesh i/e hapur për eksperienca të reja. Nëse ke një lidhje, mund të jetë koha për të sjellë freski dhe emocion të ri në marrëdhënien tënde.

Peshqit ♓ (20 Shkurt – 20 Mars)

Peshqit ëndërrimtarë, këtë javë do të ndihesh shumë i ndjeshëm dhe intuitiv. Neptuni në shenjën tënde të bën më empatik dhe më të lidhur emocionalisht me të tjerët. Kjo është një periudhë ideale për të ndihmuar ata që kanë nevojë dhe për të ofruar mbështetje. Në dashuri, do të përjetosh emocione të thella dhe të fuqishme, por mos lejo që melankolia të të pushtojë. Besimi në ndjenjat e tua do të të ndihmojë të gjesh qetësinë që kërkon. Nëse je në një marrëdhënie, ky është një moment i mirë për të forcuar lidhjen dhe për të ndarë ndjenjat e tua më sinqerisht. /noa.al