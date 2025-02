Horoskopi i Paolo Fox për ditën e hënë 17 Shkurt 2025

Mirë se vini, vëzhgues të yjeve, në takimin e zakonshëm me horoskopin e Paolo Fox!

Edhe nesër, e hënë 17 shkurt 2025, yjet do të na zbulojnë sekretet e tyre.

Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al

Dashi ♈ (21 Mars – 20 Prill) – Zjarr Nesër do të ndihesh plot energji, por është e rëndësishme ta kanalizosh atë në mënyrë konstruktive. Në dashuri, mund të kesh një bisedë të rëndësishme me partnerin ose dikë që të intereson. Në punë, fokusoju objektivave afatgjata dhe shmang vendimet e nxituara.

Demi ♉ (21 Prill – 20 Maj) – Tokë Hëna do të të sjellë një ndjenjë stabiliteti dhe siguri. Do të kesh mundësi të forcosh marrëdhëniet personale dhe profesionale. Në punë, mund të dalin mundësi të reja që kërkojnë përkushtim. Në dashuri, një moment i ngrohtë do të të bëjë të ndihesh më i afërt me dikë të veçantë.

Binjakët ♊ (21 Maj – 21 Qershor) – Ajër Do të jesh plot ide dhe kreativitet. Nesër është një ditë e mirë për të shprehur mendimet dhe për të eksploruar mundësi të reja. Në dashuri, një bisedë mund të sjellë një ndryshim të papritur në një raport. Në punë, do të të duhet të jesh fleksibël për të përballuar sfida të vogla.

Gaforrja ♋ (22 Qershor – 22 Korrik) – Ujë Dita e nesërme do të të sjellë emocione të thella. Mos ki frikë të tregosh anën tënde të ndjeshme, pasi kjo mund të forcojë lidhjet me të tjerët. Në dashuri, një gjest i vogël mund të ketë një ndikim të madh. Në punë, dëgjo intuitën tënde – ajo do të të ndihmojë të marrësh vendime të mençura.

Luani ♌ (23 Korrik – 22 Gusht) – Zjarr Lidershipi yt është i lindur, por nesër përpiqu ta përdorësh me diplomaci. Në dashuri, mos e merr asgjë si të mirëqenë – shfaq ndjenjat dhe përkushtimin tënd. Në punë, vazhdo të jesh ambicioz, por mbaj pritshmëritë realiste.

Virgjëresha ♍ (23 Gusht – 22 Shtator) – Tokë Saktësia jote është një dhuratë, por përpiqu të mos jesh shumë kritik me veten dhe të tjerët. Në dashuri, gjeje bukurinë në gjërat e vogla. Në punë, përqendrohu në detaje, por shmang perfektionizmin e tepërt që mund të të lodhë.

Peshorja ♎ (23 Shtator – 22 Tetor) – Ajër Ekuibri yt është një forcë, por ndonjëherë duhet të guxosh më shumë. Nesër, shprehu hapur dëshirat dhe pritshmëritë e tua në dashuri. Në punë, suksesi do të vijë përmes bashkëpunimit dhe një qasjeje të ekuilibruar.

Akrepi ♏ (23 Tetor – 22 Nëntor) – Ujë Pasioni yt është i fuqishëm, por nesër përpiqu ta kanalizosh në mënyrë konstruktive. Në dashuri, mos e lër xhelozinë të të mjegullojë mendimet. Në punë, ki guxim për të marrë iniciativa, por vepro me kujdes për të shmangur rreziqet e panevojshme.

Shigjetari ♐ (23 Nëntor – 21 Dhjetor) – Zjarr Optimizmi yt është i fuqishëm, por nesër përpiqu të mos jesh naiv. Në dashuri, jeto momentin pa u penduar për të shkuarën. Në punë, eksploro mundësi të reja me entuziazëm dhe mos u tremb nga ndryshimet.

Bricjapi ♑ (22 Dhjetor – 20 Janar) – Tokë Ambicia jote është për t’u admiruar, por mos e neglizho jetën personale. Në dashuri, shfaq ndjenjat përmes veprimeve dhe jo vetëm fjalëve. Në punë, vazhdo të këmbëngulësh – suksesi do të vijë si rezultat i përpjekjeve të tua.

Ujori ♒ (21 Janar – 19 Shkurt) – Ajër Origjinaliteti yt është një forcë e madhe, por nesër përpiqu të mos izolohesh. Në dashuri, ji i hapur ndaj përvojave të reja. Në punë, shpreh kreativitetin tënd pa frikë – idetë e tua mund të sjellin ndryshime të rëndësishme.

Peshqit ♓ (20 Shkurt – 20 Mars) – Ujë Sensibiliteti yt është një pasuri, por mos lejo që emocionet të të mbingarkojnë. Në dashuri, dëgjo zemrën dhe shprehu hapur. Në punë, mbështetu te intuita jote – ajo do të të udhëheqë drejt vendimeve të duhura. /noa.al