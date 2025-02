Horoskopi i javës së re nga Susan Miller, 17 deri 23 shkurt 2025

Të nderuar lexues, më poshtë do të gjeni një pasqyrë astrologjike javore për secilën shenjë të zodiakut për 17 deri 23 shkurt 2025 nga Suzan Miler, sjellë për lexuesit në noa.al.

Në përgjithësi, kjo javë e re pritet të jetë një periudhë transformuese për të gjitha shenjat, me Plutonin që sjell ndryshime të thella, Diellin që sjell mundësi të reja dhe Marsin që kthehet në rrugën e tij të drejtë të dielën e ardhshme, duke sjellë qartësi dhe guxim për veprime të reja.

—

Dashi ♈ (21 Mars – 19 Prill)

Në aspektin profesional, mund të ndjeni një nevojë të madhe për të përmirësuar imazhin tuaj ose për të ndryshuar diçka në ambientin e punës. Në dashuri, nëse jeni në një lidhje, do të ndjeni një dëshirë për më shumë thellësi dhe lidhje emocionale. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që i sfidon intelektualisht.

Kjo javë do të jetë një periudhë e përkryer për të projektuar të ardhmen tuaj dhe për të imagjinuar mundësitë që ju presin. Plutoni ju ndihmon të krijoni lidhje të forta me grupe sociale apo ekipe që do të jenë të rëndësishme për suksesin tuaj për shumë vite në vijim.

Të martën, Dielli do të ndriçojë një sektor frymëzues në hartën tuaj, duke ju shtyrë të përdorni kreativitetin tuaj për të përmirësuar imazhin ose ambientin rreth jush. Nëse ndiheni të bllokuar, është koha të eksperimentoni me diçka të re.

E enjtja do të sjellë ide të reja, në sajë të Merkurit të zgjuar, por mos merrni vendime të mëdha menjëherë. Jepini vetes disa ditë për të reflektuar mbi mundësitë përpara se të hidhni hapa të rëndësishëm.

—

Demi ♉ (20 Prill – 20 Maj)

Plutoni, planeti i transformimeve, po ju nxit të ndërtoni një bazë të fortë për të ardhmen tuaj profesionale. Mos kini frikë të vendosni synime afatgjata dhe të filloni të punoni për realizimin e tyre.

Në aspektin personal, do të ndiheni më të lidhur me një grup shoqëror ose një ekip pune që ju ndihmon të dilni nga zona juaj e rehatisë. Në dashuri, ndikimi i Venusit ju sjell harmoni dhe qetësi, duke e bërë këtë një periudhë të mirë për të forcuar marrëdhëniet tuaja.

Plutoni ju shtyn të mendoni për rrugën që dëshironi të ndiqni në të ardhmen dhe si mund të ndërtoni një karrierë ose një jetë që ju plotëson plotësisht. Të martën, një grup social ose një organizatë ku bëni pjesë do t’ju motivojë të dilni nga zona e rehatisë dhe të guxoni më shumë.

E enjtja do të jetë një ditë me shumë energji dhe dinamizëm, duke ju ndihmuar të përfundoni detyrat tuaja në kohë rekord. Nëse jeni në një periudhë ndryshimesh, kjo javë do t’ju japë guximin e nevojshëm për të marrë vendimet e duhura.

—

Binjakët ♊ (21 Maj – 20 Qershor)

Do ta nisni javën me një ndjesi optimizmi dhe entuziazmi të madh. Plutoni po e vendos veten në zonën më aventuriere të hartës suaj astrologjike dhe do të qëndrojë atje për 20 vitet e ardhshme. Kjo do të thotë që shumë prej jush do të ndihen të tërhequr nga mësimi, udhëtimet dhe eksplorimi i mënyrave të reja të jetesës.

Në aspektin profesional, Dielli do të ndriçojë sektorin tuaj të karrierës të martën, duke ju dhënë vetëbesimin e nevojshëm për të impresionuar të tjerët me aftësitë tuaja. Mund të merrni një përgjegjësi të re ose të shkëlqeni në një prezantim.

Java e re nis me energji të lartë dhe ndjenja shprese për të ardhmen. Do të ndiheni më të hapur ndaj përvojave të reja dhe do të keni dëshirën për të dalë nga rutina e përditshme.

Të martën, mos kini frikë të merrni iniciativën në punë, pasi mundësitë për rritje profesionale do të jenë të shumta. Kjo është një javë ideale për të bërë hapa të mëdhenj në karrierën tuaj.

Megjithatë, të enjten mund të ndiheni pak të shpërqendruar, ndaj sigurohuni që të mbani shënime për idetë që ju vijnë. Një bisedë e rastësishme mund të sjellë një mundësi të re, ndaj qëndroni vigjilentë për çdo lajm apo mundësi që mund t’ju shfaqet.

—

Gaforrja ♋ (21 Qershor – 22 Korrik)

Plutoni, që po hyn në shtëpinë tuaj të tetë financiare, ju inkurajon të keni më shumë besim në aftësitë tuaja dhe të merrni kontrollin e çështjeve financiare për vitet në vijim. Kjo është një periudhë ideale për të menduar se si mund të përmirësoni qëndrueshmërinë tuaj financiare dhe për të ndërtuar burime të reja të ardhurash.

Të martën, Dielli do të ndriçojë një pjesë ndërmarrëse të horoskopit tuaj, duke ju dhënë shtysën e nevojshme për të ecur përpara me vendosmëri. Ndikimi i tij do t’ju ndihmojë të jeni më të sigurt në rrugën që po ndiqni, qoftë në karrierë apo në jetën personale.

Të enjten, duhet të tregoni kujdes në vendimet që merrni. Mund të mendoni se keni gjetur zgjidhjen perfekte për një situatë të caktuar, por yjet sugjerojnë që plani juaj mund të ketë nevojë për disa përmirësime. Mos merrni vendime të nxituara—merrni kohën e duhur për të analizuar detajet.

Kjo javë do të jetë një periudhë e rëndësishme për të menduar për qëllimet tuaja afatgjata dhe për të ndërtuar besimin në aftësitë tuaja. Plutoni do të jetë në shtëpinë tuaj financiare për shumë vite, duke ju ndihmuar të transformoni mënyrën se si menaxhoni paratë dhe burimet tuaja.

Të martën, ndikimi i Diellit do t’ju japë më shumë qartësi dhe motivim për të ndjekur ambiciet tuaja. Ky është momenti ideal për të bërë një plan konkret për të ardhmen tuaj profesionale ose për të nisur një projekt të ri.

E enjtja mund të sjellë disa sfida, sidomos në vendimet financiare. Mos bëni investime të mëdha ose marrëveshje të rëndësishme derisa të jeni plotësisht të sigurt. Përdorni këtë kohë për të rregulluar detajet dhe për të bërë një analizë më të thelluar.

—

Luani ♌ (23 Korrik – 22 Gusht)

Plutoni, i cili po lëviz në shtëpinë tuaj të partneriteteve, do të sjellë ndryshime të thella në mënyrën se si lidheni me njerëzit. Mund të zbuloni që disa marrëdhënie kanë një ndikim të madh në të ardhmen tuaj dhe t’ju ndihmojnë të transformoni rrugën tuaj jetësore.

Të martën, kreativiteti juaj financiar do të vihet në provë. Mund të keni disa ide të mira për të menaxhuar më mirë paratë tuaja ose për të shmangur shpenzimet e tepërta. Mos harroni që gjithmonë ka opsione të tjera përveçse të shpenzoni më shumë se ç’duhet.

Të enjten, Mërkuri dhe Jupiteri do të krijojnë një lidhje të fuqishme mes shtëpisë suaj të financave dhe asaj sociale, duke sugjeruar se mund të ketë mundësi të reja për të fituar para përmes bashkëpunimeve ose investimeve me të tjerët. Megjithatë, është e rëndësishme të prisni derisa Marsi të shkojë drejtpërdrejt të dielën e ardhshme, para se të merrni ndonjë angazhim të madh financiar.

Kjo javë do të jetë një periudhë e rëndësishme për të kuptuar sesi marrëdhëniet dhe bashkëpunimet mund të ndikojnë në të ardhmen tuaj. Plutoni po ndikon në shtëpinë tuaj të partneriteteve, duke ju dhënë mundësinë të rishikoni lidhjet tuaja personale dhe profesionale dhe të vendosni se cilat janë më të vlefshmet për ju.

Të martën, do të jeni të zgjuar dhe të shkathtë në menaxhimin e financave tuaja. Nëse po kërkoni një mënyrë për të kursyer ose për të bërë një investim të zgjuar, mund të gjeni një zgjidhje të dobishme.

Të enjten, do të ndjeni një shtysë të madhe për të përfituar nga një mundësi e re financiare ose profesionale. Por para se të nënshkruani ndonjë marrëveshje, është e rëndësishme të prisni deri pas së dielës, kur Marsi të fillojë të ecë drejtpërdrejt, duke ju dhënë një perspektivë më të qartë për vendimet e mëdha.

—

Virgjëresha ♍ (23 Gusht – 22 Shtator)

Dielli po hyn në shtëpinë tuaj të partneriteteve, duke sjellë ngrohtësi dhe harmoni në jetën tuaj romantike. Nëse jeni në një marrëdhënie, kjo është një periudhë e shkëlqyer për të forcuar lidhjen tuaj dhe për të gjetur mënyra për të krijuar një stabilitet më të madh. Nëse jeni beqarë, mund të tërhiqeni nga dikush që mund të bëhet një partner i rëndësishëm për ju në të ardhmen.

Të enjten, do të takoni dikë që mund t’ju ndihmojë të çoni një projekt në nivelin tjetër. Ky person mund të ketë ide brilante për t’ju ofruar, por para se të veproni, është më mirë t’i jepni vetes disa ditë për të menduar. Marsi shkon drejtpërdrejt të dielën e ardhshme, duke e bërë atë një moment më të mirë për të nisur projekte të reja.

Kjo javë do të jetë shumë e rëndësishme për marrëdhëniet dhe për të kuptuar sesi mund të ndërtoni lidhje më të forta dhe më të ekuilibruara. Dielli do të ndriçojë shtëpinë tuaj të partneriteteve, duke e bërë këtë një kohë të përkryer për të gjetur mënyra për të forcuar një lidhje ekzistuese ose për të nisur një të re.

Nëse jeni beqarë, një admirues i ri mund të hyjë në jetën tuaj dhe të sjellë emocione të reja. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të ndiheni më të afërt dhe më të lidhur me partnerin tuaj.

Të enjten, do të ketë mundësi për bashkëpunime të rëndësishme profesionale. Një person me vizion dhe ide inovative mund të jetë një aleat i fuqishëm për ju. Mos bëni lëvizje të mëdha menjëherë—prisni derisa Marsi të shkojë drejtpërdrejt të dielën për të nisur diçka të re me besim të plotë.

—

Peshorja ♎ (23 Shtator – 22 Tetor)

Dielli po hyn në sektorin tuaj të shëndetit, duke ju sjellë një ndjenjë të re fokusi dhe organizimi. Nëse keni menduar të ndryshoni stilin e jetesës ose të filloni një rutinë të re, kjo është dita ideale për ta bërë atë.

Në aspektin profesional, është një moment i mirë për të marrë iniciativa të reja. Të enjten, ndikimi i Mërkurit dhe Jupiterit do të krijojë mundësi të reja për rritje personale dhe profesionale. Nëse po mendoni të aplikoni për një punë të re ose të merrni përsipër një projekt sfidues, tani është koha e duhur për të vepruar.

Kjo javë do të sjellë një shtysë të madhe energjie dhe vetëbesimi për ju. Plutoni në sektorin tuaj krijues po fillon të zbulojë mundësi të reja për ju. Mund të ndjeni një valë frymëzimi që ju ndihmon të krijoni diçka të veçantë dhe të vendosni themelet për një të ardhme më të ndritur.

E marta është një ditë ideale për të përmirësuar shëndetin dhe rutinën tuaj të përditshme. Nëse keni ndier lodhje ose mungesë ekuilibri kohët e fundit, është koha për të bërë ndryshime të vogla që mund të kenë një ndikim të madh në mirëqenien tuaj.

Të enjten, një mundësi e shkëlqyer profesionale ose financiare mund të dalë përpara jush. Megjithatë, prisni deri të dielën, kur Marsi të shkojë drejtpërdrejt, për të marrë vendime të mëdha.

—

Akrepi ♏ (23 Tetor – 21 Nëntor)

Një zbulim i lumtur mund t’ju rikthejë optimizmin, duke ju dhënë energjinë e nevojshme për të ecur përpara me planet tuaja. Dielli do të ndriçojë zonën tuaj të shprehjes dhe kreativitetit të martën, duke ju dhënë besim në idetë tuaja dhe mundësinë për t’i ndarë ato me të tjerët. Nëse jeni duke kërkuar për një mënyrë për të rritur të ardhurat tuaja, kjo është koha e duhur për të eksploruar mundësi të reja.

Të enjten, ndikimi i Mërkurit dhe Jupiterit do të sjellë fat të madh në aspektin financiar, sidomos nëse jeni duke punuar për një projekt krijues. Megjithatë, mbajeni këtë energji pozitive dhe prisni deri pas së dielës për të marrë vendime të mëdha.

Kjo javë do të jetë shumë produktive për ju, sidomos në aspektin e karrierës dhe financave. Plutoni po ndriçon sektorin tuaj krijues, duke ju dhënë mundësi për të përdorur aftësitë dhe talentet tuaja në një mënyrë të re.

Të martën, përqendrohuni në përmirësimin e vetëbesimit tuaj. Nëse ndiheni të pasigurt për një vendim, kujtoni që aftësitë tuaja dhe përvoja juaj janë më të forta nga sa mendoni.

Të enjten, mund të merrni një shans për një fitim të madh financiar, por mos nxitoni për të bërë investime të mëdha derisa Marsi të shkojë drejtpërdrejt të dielën e ardhshme.

—

Shigjetari ♐ (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Dielli po hyn në sektorin tuaj të shtëpisë dhe familjes, duke ju bërë të ndiheni më të lidhur me rrënjët tuaja dhe me ata që ju rrethojnë. Kjo është një periudhë e mirë për të përmirësuar marrëdhëniet me anëtarët e familjes ose për të bërë ndryshime në ambientin e jetesës suaj.

Të enjten, marrëdhëniet tuaja më të afërta do të kenë një ndikim të madh në lumturinë tuaj. Nëse jeni beqar, një romancë e re mund të jetë në horizont. Për ata që janë në një lidhje, është koha për të forcuar besimin dhe intimitetin.

Kjo javë do të sjellë ngrohtësi dhe siguri emocionale, duke ju bërë të ndiheni më të lidhur me shtëpinë dhe familjen tuaj. Dielli po ndriçon sektorin tuaj familjar, duke bërë që vendimet që merrni për shtëpinë tuaj të kenë një ndikim të gjatë.

Të martën, nëse keni ndier se diçka mungon në jetën tuaj personale, është momenti i duhur për të bërë një hap të guximshëm dhe për të sjellë ndryshime pozitive.

Të enjten, mund të merrni lajme emocionuese që ndryshojnë planet tuaja. Megjithatë, përpara se të merrni vendime të mëdha, prisni deri pas së dielës, kur Marsi të shkojë drejtpërdrejt dhe të sjellë qartësi.

—

Bricjapi ♑ (22 Dhjetor – 19 Janar)

Dielli po hyn në sektorin tuaj të komunikimit, duke ju ndihmuar të shprehni idetë tuaja më qartë dhe të gjeni zgjidhje për problemet që kanë qenë të vështira për t’u zgjidhur deri tani.

Të enjten, një valë frymëzimi dhe kreativiteti mund t’ju bëjë të ndiheni të mbingarkuar nga të gjitha opsionet që keni. Prisni disa ditë për të vlerësuar mundësitë përpara se të merrni një vendim të rëndësishëm.

Java e re: Kjo javë do të sjellë qartësi dhe mundësi të reja për të zgjidhur çështje të rëndësishme. Dielli ndriçon komunikimin tuaj, duke ju ndihmuar të bëheni më të qartë dhe të vendosur në diskutimet tuaja.

Të martën, do të ndjeni një lehtësim të madh, pasi përgjigjet që keni kërkuar mund të vijnë në mënyrë të papritur.

Të enjten, mund të keni një shpërthim kreativiteti dhe ide të reja, por mos merrni vendime të nxituara. Prisni deri të dielën për të vepruar, kur Marsi të jetë drejtpërdrejt dhe t’ju ndihmojë të ndërmerrni hapa të sigurt.

—

Ujori ♒ (20 Janar – 18 Shkurt)

Plutoni ka hyrë në shenjën tuaj, ku do të qëndrojë për 20 vitet e ardhshme, duke sjellë një periudhë transformimi të thellë në mënyrën se si e perceptoni jetën dhe qëllimet tuaja. Ky është një moment kyç për të reflektuar mbi dëshirat dhe ambiciet tuaja afatgjata.

Të martën, Dielli do të ndriçojë shtëpinë tuaj të dytë financiare, duke ju dhënë një mundësi të mirë për të përqendruar vëmendjen tek çështjet e parave dhe burimeve personale. Nëse jeni duke kërkuar një mënyrë për të rritur të ardhurat tuaja ose për të bërë një investim të mençur, kjo është një kohë e shkëlqyer për të analizuar opsionet tuaja.

Të enjten, ndikimi i Mërkurit dhe Jupiterit do të sjellë një mundësi emocionuese për një projekt të ri kreativ ose për një bashkëpunim që mund të jetë fitimprurës në planin afatgjatë. Megjithatë, prisni disa ditë për të marrë vendime të rëndësishme, pasi Marsi do të shkojë drejtpërdrejt të dielën, duke sjellë më shumë qartësi dhe vendosmëri.

Java e re: Kjo javë do të jetë e mbushur me energji të fuqishme transformuese, duke ju ndihmuar të kuptoni se ku dëshironi të jeni në të ardhmen. Plutoni në shenjën tuaj do të fillojë të ndryshojë mënyrën se si e shihni veten dhe marrëdhëniet tuaja me të tjerët. Nëse ndiheni të tërhequr nga një rrugë e re, mos kini frikë ta eksploroni atë.

Të martën, do të jetë një kohë e shkëlqyer për të planifikuar financat tuaja, për të bërë një rishikim të buxhetit ose për të kërkuar mundësi të reja fitimi.

Të enjten, një projekt krijues ose një mundësi bashkëpunimi mund të vijë drejt jush, por mos u ngutni për të nënshkruar marrëveshje ose për të bërë investime të mëdha. Prisni deri pas së dielës, kur Marsi do të shkojë drejtpërdrejt, duke ju dhënë një perspektivë më të qartë për çdo vendim të rëndësishëm.

Në përgjithësi, kjo javë është ideale për të bërë reflektime të thella mbi të ardhmen tuaj, për të rregulluar financat dhe për të eksploruar mundësi të reja që mund të kenë një ndikim të madh në jetën tuaj në vitet e ardhshme.

—

Peshqit ♓ (19 Shkurt – 20 Mars)

Do të filloni javën me një ndjenjë të re besimi dhe energjie pozitive. Dielli po kthehet në shenjën tuaj, duke ju sjellë një valë të fuqishme rigjenerimi dhe një mundësi për të vendosur qëllime të reja për vitin që vjen. Ky është momenti ideal për të reflektuar mbi atë që dëshironi të arrini dhe për të filluar ta vini në zbatim.

Të martën, do të ndiheni të motivuar për të marrë përsipër sfida të reja dhe për të përdorur këtë energji për të përmirësuar aspektet profesionale dhe personale të jetës suaj. Nëse keni pasur dyshime për një projekt apo një marrëdhënie, tani është koha për të menduar në mënyrë të qartë dhe për të bërë një plan konkret.

Të enjten, do të përballeni me një ngarkesë të madhe mendore, pasi do të përpiqeni të organizoni të gjitha idetë dhe projektet tuaja. Me Jupiterin në anën tuaj, do të jeni në gjendje të arrini shumë më tepër sesa mendoni. Megjithatë, është e rëndësishme të mos nxitoheni për të marrë vendime të mëdha deri të dielën, kur Marsi do të shkojë drejtpërdrejt, duke ju dhënë qartësi për çdo lëvizje të rëndësishme.

Kjo javë do të jetë shumë dinamike dhe e mbushur me mundësi. Dielli në shenjën tuaj do t’ju sjellë një ndjenjë të re energjie dhe vetëbesimi, duke ju ndihmuar të merrni vendime më të guximshme për të ardhmen.

Të martën, është një moment i përkryer për të menduar pozitivisht për sfidat dhe projektet që keni përpara. Nëse jeni duke kërkuar për një mundësi të re pune ose për të filluar diçka nga e para, kjo është koha për të eksploruar opsionet tuaja.

Të enjten, mund të ndjeni një tension të vogël për shkak të angazhimeve të shumta, por me ndihmën e Jupiterit, do të jeni në gjendje të përfundoni gjithçka me sukses. Nëse jeni të përfshirë në një projekt krijues, mund të merrni një lajm emocionues që ndryshon rrjedhën e planeve tuaja.

Prisni deri të dielën për të bërë vendime të mëdha ose për të nisur diçka të re, pasi Marsi do të shkojë drejtpërdrejt, duke sjellë më shumë qartësi dhe vendosmëri në veprimet tuaja.

Në përgjithësi, kjo javë do të jetë një periudhë e fuqishme për rigjenerim, rritje dhe vetëbesim, duke ju ndihmuar të vendosni themelet për një të ardhme më të ndritur. /noa.al