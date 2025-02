“Kina është e gatshme të ndërtojë marrëdhënie të qëndrueshme, të shëndosha dhe afatgjata me SHBA”, thotë MPJ

Qëndrimi i duhur për zhvillimin e marrëdhënieve midis Kinës dhe ShBA-së është respekti i ndërsjellë, i cili është gjithashtu një parakusht për shkëmbimet midis dy vendeve, tha të premten Ministri i Jashtëm Wang Yi, gjatë eventit "Kina në Botë", në kuadër të Konferencës së Sigurisë së Mynihut (MSC).

Në përgjigje të pyetjeve mbi marrëdhëniet Kinë-ShBA, Wang tha se qëndrimi i Kinës bazohet në tre parime kryesore: respekti i ndërsjellë, bashkëjetesa paqësore dhe bashkëpunimi me përfitime të ndërsjella.

"Kina dhe ShBA-ja nuk duhet të hyjnë në konflikt, përndryshe e gjithë bota do të vuajë," tha ai, duke bërë thirrje për përpjekje të përbashkëta për të forcuar dialogun, për të rritur mirëkuptimin dhe për të ndërtuar besimin.

Ai theksoi se të dy vendet duhet të bashkëpunojnë për të trajtuar sfidat globale, pasi kjo është një përgjegjësi ndërkombëtare që Kina dhe ShBA-ja duhet të mbajnë së bashku.

"Kina është e gatshme të ndërtojë marrëdhënie të qëndrueshme, të shëndosha dhe afatgjata me ShBA-në dhe të gjejë rrugën e duhur për të bashkëjetuar," tha Wang, duke shprehur shpresën që ShBA-ja të ecë me të njëjtin drejtim me palën kineze.