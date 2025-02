Inzaghi ‘miklon’ kundërshtarin, para derbit: Juventusi ka një trajner të shkëlqyer, e respektoj shumë

Simone Inzaghi ka ndezur polemikat e fundit rreth arbitrimit, duke e rikthyer diskutimin mbi një situatë që ka ngjallur debate në ndeshjet e fundit të Interit. Ai përmendi situatën me kornerin e dhënë për Interin kundër Fiorentinës, kur topi duket se kishte dalë jashtë vijave të bardha, si dhe një episod tjetër me Bayer Leverkusen, ku një korner i përftuar në fund të ndeshjes ka çuar në humbjen e një ndeshjeje dhe ndikimin negativ në renditjen e grupit, edhe financat e klubit.

Inzaghi shprehu shqetësimin se për raste që ndodhin kundër Interit nuk flitet aq shumë sa për rastet që përfshijnë skuadrën e tij. Ai e justifikoi reagimin e tij pas humbjes ndaj Milanit duke thënë se ishte një emocion i natyrshëm, duke ndjerë padrejtësitë e trajtimit të situatave nga mediat. "Unë kam vetëm një qëllim: të mbroj punën time, të stafit dhe lojtarëve", – tha Inzaghi, duke theksuar se gabimet do të ndodhin gjithmonë.

Për rëndësinë e ndeshjes dhe përgatitjet: "Ne e dimë shumë mirë çfarë përfaqëson kjo ndeshje për tifozët tanë dhe klubin tonë. Është një ndeshje e rëndësishme në një moment delikat të kampionatit. Do të kemi një ekip të fortë përballë, që është përforcuar nga merkatoja dimërore. Juventusi ka një trajner të shkëlqyer, që e respektoj shumë. Kësisoji, ne duhet të luajmë një ndeshje të shkëlqyer".

Për inkuadrimin e lojtarëve dhe formacionin: "Kam ende dyshime, duhet t’i vlerësojmë disa gjëra. Dimarco është rikthyer nga gripi, edhe Dumfries është rikthyer nga pezullimi. Duhen vlerësuar ende ndjesitë e Thuram, i cili ndjen dhimbje. Do të shohim si do të stërvitet sot".

Për rëndësinë e rikthimit të Thuram: "Po, është shumë i rëndësishëm për ne. Momentalisht, mundësia është më shumë "jo" sesa "po", por ai është shumë i gatshëm dhe ka treguar disponueshmëri pas goditjes që mori në Firence. Nëse do të jetë në gjendje, do të udhëtojë me ne, të tjerët janë mirë. Arnautovic po stërvitet me grupin, Correa ka bërë një javë të plotë stërvitjeje, edhe Taremi është rikuperuar".

Për rëndësinë e qëndrimit të përqendruar: "Ndeshjet direkte janë gjithmonë të rëndësishme, sidomos tani. Duhet ta rrisim nivelin tonë, deri tani në ndeshjet direkte nuk kemi fituar siç do të duhej. Kemi bërë disa ndeshje të mira, përveç atyre me Milan dhe Fiorentinën, që humbëm".

Për ndjesinë e trajtimit nga mediat dhe diferencat mes skuadrave: "Kam thënë që isha i zemëruar pas ndeshjes me Milanin. Pas disa episodeve mendova për Interin dhe kuptova që kur diçka ndodh për Interin, nuk flitet shumë. Kur ndodhin gjëra kundër nesh, diskutohet gjithmonë. Po, është trajtim jo i duhur, ndaj thjesht doja të mbroja punën time".

Për ecurinë dhe pozitat aktuale të skuadrës: "Klasifikimi është i dukshëm për të gjithë. Do të përballemi me një skuadër të fortë, e cila është përforcuar në janar dhe ka një trajner të shkëlqyer. Ata kanë pasur disa lëndime, që i kanë penalizuar, por gjithashtu kanë bërë disa barazime, që mund të ishin fitore. Do të jetë një ndeshje shumë e vështirë".

Për formën e Taremi dhe menaxhimin e mentalitetit të ekipit: "Unë mendoj se Taremi ka bërë një pjesë të parë të sezonit shumë të mirë. Ai pati një problem para fillimit të kampionatit, që e ngadalësoi. Kjo është hera e parë që nuk është titullar dhe ka konkurrencë me lojtarët e tjerë. Megjithatë, është një lojtar pozitiv dhe kur është në formë, jam i kënaqur me të".

Për mundësinë që skuadra të ndjehet e ngurtë: "Nuk është çështje e të ndjerit të ngurtë, por më shumë e përgatitjes për çdo ndeshje. Ne do të kemi një ditë më shumë për të punuar dhe për t’u përgatitur siç duhet për këtë ndeshje të rëndësishme".

Për mundësitë në mbrojtje dhe zgjedhjet e mundshme: "Të gjithë janë në formë të mirë, kështu që do të duhet të zgjedh mes Acerbi dhe De Vrij, mes Pavard dhe Bisseck, mes Bastoni dhe Carlos".

Për mentalitetin e lojtarëve që janë në konkurrencë për të luajtur: "Kam lojtarë të mëdhenj dhe të gjithë janë të gatshëm të kontribuojnë. Pavarësisht se kush do të luajë, çdo lojtar duhet të jetë i gatshëm dhe të japë më të mirën".

Për formën e Calhanoglu dhe rikuperimin e tij: "Hakan ka pasur disa probleme të vogla që e ngadalësuan, por ka punuar shumë dhe po kthehet në nivelin e tij më të mirë. Pritshmëritë janë që ai të rikthehet shumë shpejt në nivelin që jemi mësuar ta shohim".