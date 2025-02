Horoskopi i Paolo Fox për sot, e shtunë 15 shkurt 2025

Mirësevini në horoskopin e shumëpritur të Paolo Fox për të Shtunën, 15 Shkurt 2025! Si gjithmonë, ai flet për ndikimin e yjeve për të zbuluar se çfarë ka rezervuar fati për secilën shenjë të zodiakut.

Nëse jeni duke kërkuar për dashuri, sukses ose pak fat, le t’ju frymëzojnë parashikimet e mia astrologjike, thotë Fox.

Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi ♈ (21 Mars – 20 Prill)

Energjia juaj është në kulm, por kujdes të mos e teproni! Saturni ju sfidon, ndërsa Marsi ju nxit të hidhni hapa të guximshëm. Në punë, shmangni debatet e kota, pasi impulsiviteti mund t’ju çojë në keqkuptime. Në dashuri, beqarët mund të takojnë dikë të veçantë, ndërsa çiftet duhet të përmirësojnë komunikimin. Pasdite, dedikoni kohë vetes për një aktivitet relaksues.

Demi ♉ (21 Prill – 20 Maj)

Yjet ju sugjerojnë të reflektoni. Mos kini frikë të ndaleni dhe të mendoni për hapat e ardhshëm. Në dashuri, gjërat mund të duken në vendnumëro, por është thjesht një periudhë kalimtare. Në punë, mos u kapni pas detajeve të vogla që nuk kanë rëndësi. Mbrëmja është ideale për një darkë të këndshme me miqtë tuaj më të afërt.

Binjakët ♊ (21 Maj – 21 Qershor)

Energjia e fundjavës ju mbush me entuziazëm! Venusi ju favorizon, duke ju bërë më tërheqës dhe më karizmatikë. Beqarët mund të përjetojnë një flirt të këndshëm, ndërsa në punë mund të shfaqet një mundësi e re. Kujdes vetëm të mos shpërndani energjinë në projekte të pasigurta.

Gaforrja ♋ (22 Qershor – 22 Korrik)

Hëna ju bën më të ndjeshëm se zakonisht. Mos u tërhiqni në vetvete! Në dashuri, është e rëndësishme të flisni hapur për ndjenjat tuaja. Në punë, përpiquni të mos i merrni kritikat shumë personalisht. Këshilla e yjeve? Dedikoni pak kohë për t’u relaksuar dhe për t’u kujdesur për veten.

Luani ♌ (23 Korrik – 22 Gusht)

Sot jeni në kulmin e fuqisë suaj! Yjet ju japin energji dhe ju vendosin në qendër të vëmendjes. Në punë, vendosmëria juaj do t’ju ndihmojë të arrini atë që dëshironi. Në dashuri, tregohuni më të butë me partnerin – mos e lejoni krenarinë të dominojë. Nëse jeni single, sharmi juaj natyror do të tërheqë njerëz të rinj, por përdoreni me zgjuarsi!

Virgjëresha ♍ (23 Gusht – 22 Shtator)

Sot, preciziteti është arma juaj më e fortë. Megjithatë, shmangni kritikën e tepruar, si ndaj vetes, ashtu edhe ndaj të tjerëve. Në dashuri, mund të ndiheni pak të pasigurt, por është koha të flisni hapur me partnerin. Në punë, planifikoni me kujdes hapat e ardhshëm për të siguruar suksesin tuaj.

Peshorja ♎ (23 Shtator – 22 Tetor)

Sot jeni në harmoni me universin! Një ditë plot balancë dhe mundësi të reja, veçanërisht në dashuri. Beqarët mund të marrin një surprizë të bukur. Në punë, mbani qetësinë dhe mos u lodhni nga stresi i përditshëm. Yjet ju sugjerojnë të jeni fleksibël dhe të hapur ndaj të rejave.

Akrepi ♏ (23 Tetor – 22 Nëntor)

Saturni ju vë në provë, por ju jeni të fortë! Në punë, mund të përballeni me disa pengesa të vogla, por këmbëngulja juaj do t’ju çojë në fitore. Në dashuri, tregohuni të kujdesshëm me fjalët – mos lëndoni të dashurit tuaj me tone të ashpra. Kjo është një ditë e mirë për të reflektuar dhe për të menduar për hapat e ardhshëm.

Shigjetari ♐ (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Sot, dëshira juaj për liri është më e madhe se kurrë! Nëse ndiheni të kufizuar në punë, kërkoni mundësi të reja për të përmirësuar situatën tuaj. Në dashuri, mos e lini pas dore partnerin – përkushtojini më shumë vëmendje. Mbrëmja është perfekte për aventura dhe për të bërë diçka ndryshe nga rutina e zakonshme!

Bricjapi ♑ (22 Dhjetor – 20 Janar)

Jeni të disiplinuar dhe punoni pa u lodhur, por sot yjet ju këshillojnë të bëni një pauzë. Në dashuri, tregohuni më spontanë – jo gjithçka mund të planifikohet me përpikmëri! Në punë, përqendrohuni tek prioritetet dhe mos u humbni në detaje të parëndësishme.

Ujori ♒ (21 Janar – 19 Shkurt)

Mërkuri ju ndriçon mendjen, duke ju bërë më kreativë dhe inovativë se zakonisht. Në punë, do të keni ide të shkëlqyera, por kushtojini vëmendje financave – mos bëni shpenzime të pamenduara. Në dashuri, ndjeni një nevojë për ndryshim – dëgjoni zemrën dhe bëni atë që ju bën të lumtur.

Peshqit ♓ (20 Shkurt – 20 Mars)

Hëna ju bën të ndjeshëm dhe romantikë, por mos e lejoni veten të humbisni në mendime. Në dashuri, lëshohuni pa frikë dhe mos mbani emocione të fshehura. Në punë, përqendrimi është thelbësor – shmangni shpërqendrimet që mund të ndikojnë në produktivitetin tuaj./noa.al