Horoskopi ditor nga Susan Miller, e shtunë 15 shkurt 2025

Të nderuar lexues, më poshtë do të gjeni një pasqyrë të energjive astrologjike për secilën shenjë të zodiakut për ditën e sotme, e shtunë 15 shkurt 2025 nga Suzan Miler, sjellë për lexuesit në noa.al.

Dashi ♈ (21 Mars – 19 Prill)

Nëse je duke u marrë me riparime apo një rinovim në shtëpi, fundi është afër. Edhe pse Marsi nuk është në shenjën tënde, ai është sundimtari yt dhe kur qëndron gjatë në një sektor, ngjarje të rëndësishme po ndodhin. Ky planet i zhurmshëm sjell një valë aktiviteti në jetën tënde familjare, ndaj mund të përballesh me prishje të pajisjeve shtëpiake ose një projekt të gjatë rikonstruksioni. Mos u shqetëso – një zgjidhje është në horizont.

Demi ♉ (20 Prill – 20 Maj)

Një rritje e ndjeshme në të ardhurat e tua mund të jetë në rrugë e sipër. Jupiteri në sektorin tënd financiar është gati të të ndihmojë të rrisësh pasurinë dhe të fitosh pagën që gjithmonë ke ëndërruar. Mund të presësh që një mundësi të vijë vetë, por do të ishte më mirë të marrësh iniciativën dhe të kërkosh atë rritje që e meriton. Nëse nuk është e mundur aty ku je, një punë e re mund të jetë zgjedhja e duhur.

Binjakët ♊ (21 Maj – 20 Qershor)

Planeti më i rëndësishëm për ty tani është Jupiteri. Ky gjigant i fuqishëm ndikon fuqishëm tek ti ndërsa kalon në shenjën tënde, por ka vetëm edhe disa muaj për të ndikuar, ndaj është koha të përfitosh. Zgjerimi është fjala kyçe dhe me Jupiterin në krah, suksesi është i garantuar. Megjithatë, ki kujdes të mos e teprosh – ky planet e bën gjithçka më të madhe, por moderimi është po aq i rëndësishëm.

Gaforrja ♋ (21 Qershor – 22 Korrik)

Ky mund të jetë një moment i madh transformimi për ty. Mund të mos e ndjesh ende, por yjet po rreshtohen për të të ndihmuar të përballesh me dëshirat dhe frikërat e tua më të thella. Do të kuptosh më qartë se çfarë dëshiron dhe si mund ta manifestosh atë në jetën tënde. Ky është një shans i artë për të bërë një shërim të brendshëm dhe për të jetuar një jetë më të lumtur dhe më të përmbushur.

Luani ♌ (23 Korrik – 22 Gusht)

Drejtimi i jetës tënde mund të ndryshojë së shpejti dhe mund të vendosësh të ndjekësh një karrierë të re. Nëse ke një pasion për teknologjinë, Urani në shtëpinë tënde të karrierës mund të të ndihmojë të gjesh një pozicion të përshtatshëm që lidhet me këtë fushë. Kompania ku punon mund të fillojë të automatizojë proceset ose të zhvillojë produkte të bazuara në inteligjencën artificiale, gjë që mund të të frymëzojë dhe të të hapë horizonte të reja.

Virgjëresha ♍ (23 Gusht – 22 Shtator)

Sektori yt i marrëdhënieve ka një ndikim të madh tani. Dy planetë të fuqishëm, Saturni dhe Neptuni, janë duke ndikuar fuqishëm tek marrëdhëniet e tua. Neptuni mund të ketë krijuar shumë konfuzion në zgjedhjen e partnerit të duhur, por Saturni do të të ndihmojë të shohësh realitetin më qartë. Së shpejti do të vendosësh çfarë dëshiron dhe me kë dëshiron ta ndërtosh të ardhmen.

Peshorja ♎ (23 Shtator – 22 Tetor)

Sektori yt profesional ka marrë shumë vëmendje së fundmi dhe ke qenë i zënë me sfida dhe mundësi të reja. Industria ku punon po kalon ndryshime të rëndësishme dhe mund të të jetë dashur të përshtatesh shpejt me një rol të ri. Së shpejti, do të ndihesh më i sigurt dhe mund të marrësh vlerësimet që ke pritur për punën tënde të palodhur.

Akrepi ♏ (23 Tetor – 21 Nëntor)

Tani mund të përfitosh nga lidhjet e tua me të tjerët. Për shembull, mund të martohesh me dikë që ka të ardhura të larta ose partneri yt mund të fillojë të fitojë më shumë se zakonisht. Gjithashtu, mund të vendosësh të marrësh një këshilltar financiar. Ky person mund të të ndihmojë të investosh zgjuarsisht dhe të sigurosh të ardhmen financiare. Nëse ke kredi apo borxhe, tani është momenti i duhur për t’i rinegociuar.

Shigjetari ♐ (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Bekimet duket se të ndjekin kudo, dhe kjo vjen nga fakti që je nën ndikimin e Jupiterit, planetit më me fat të sistemit diellor. Për disa muaj të tjerë, Jupiteri do të vazhdojë të sjellë energji pozitive në sektorin tënd të partneriteteve. Mund të krijosh një miqësi të re të mrekullueshme, të hysh në një bashkëpunim biznesi të suksesshëm ose të gjesh partnerin ideal për jetën.

Bricjapi ♑ (22 Dhjetor – 19 Janar)

Si Bricjap, je gjithmonë praktik dhe i përkushtuar ndaj punës. Megjithatë, të luash gjithmonë sipas rregullave nuk është aq emocionuese. Mund të ndihesh paksa i shtypur dhe të kërkosh një mënyrë për të shprehur anën tënde më spontane. Nëse kanalizon këtë energji në një projekt kreativ, mund të arrish rezultate mbresëlënëse dhe të ndihesh më i çliruar. Mos ki frikë të eksperimentosh!

Ujori ♒ (20 Janar – 18 Shkurt)

Pavarësisht moshës, mund të ndjesh një nevojë më të madhe për liri dhe të mendosh për një ndryshim të madh në jetën tënde. Udhetimi në vende të reja mund të mos jetë zgjidhja për ty, pasi duket se kërkon më shumë një aventurë afatgjatë sesa një pushim të shkurtër. Urani të sjell mundësi të reja dhe mund të të frymëzojë të zhvendosesh në një vend të ri e të adoposh një kulturë tjetër.

Peshqit ♓ (19 Shkurt – 20 Mars)

Tani po ushtron një ndikim të madh te njerëzit përreth teje. Në fillim, me Neptunin në shenjën tënde, ata mund të kenë pasur vështirësi të të kuptojnë, por kjo nuk vjen nga dëshira jote për të qenë enigmatik – thjesht po përcakton më qartë se kush dëshiron të jesh. Duket se më në fund e ke gjetur drejtimin tënd dhe tani rrezaton një autoritet të butë. Madje, mund të bëhesh një mentor për të tjerët. /noa.al