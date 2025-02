Detaje nga aksidenti në aksin Prrenjas-Librazhd/ E fejuara humbi jetën, 34-vjeçari i plagosur në gjendje kritike

Librazhd- Detaje të reja kanë dalë nga aksidenti tragjik ndodhur pas mesnatës në aksin Prrenjas-Librazhd. Mësohet se 34-vjeçari Zef Sinani, i cili mbeti i plagosur rëndë, është transportuar për në Spitalin e Traumës në Tiranë për shkak të dëmtimeve të shumta dhe gjendjes kritike në të cilën ndodhet. Ai u transportua fillimisht në spitalin e Librazhdit dhe më pas në Spitalin Rajonal të Elbasanit.

Nga ana tjetër bëhet me dije se viktima në aksidetin tragjik është e fejuara e 34-vjeçarit. Paraprakisht dyshohet se shkak i aksidentit ka qenë humbja e kotrollit të drejtimit të lëvizjes së automjetit tip "Benz" ku udhëtonte Zef Sinani së bashku me të fejuarën e tij. Makina që drejtohet nga 34-vjeçari është përplasur me forcë me një kamion.