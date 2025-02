Daja para ‘klasikes’ ndaj Vllaznisë: Nuk kemi rrugë tjetër, do të luajmë vetëm për fitore

Trajneri Ilir Daja ka folur në prag të ndeshjes së sotme, që Dinamo City do ta luajë ndaj Vllaznisë në "Elbasan Arena", prej orës 16:30, e vlefshme për javën e 25-të të Superiores. Mes të tjerash ai ka theksuar:

“Këtë javë përplasen katër skuadrat e para me njëra-tjetrën, ne me Vllazninë dhe Egnatia me Partizanin, por do edhe shumë javë të shkojmë te ‘Final 4’. Është një ndeshje shumë e vështirë kjo me Vllazninë, sepse nuk vijmë në të njëjtat pozita, jo për shkak të pikëve, sepse diferenca është e vogël.

Vllaznia është më mirë psikologjikisht, vjen pas disa ndeshjesh pozitive, ndërsa ne kemi pasur oshilacione në drejtim të rezultateve për shkak të problematikave. Ndeshjet tona me Vllazninë janë të bukura, jemi dy ekipet që kanë shënuar më shumë gola.

Kundrejt Vllaznisë spektakli nuk ka munguar, por këtë herë duhet të mos shohim këtë pjesë. Na duhet të jemi pragmatistë. E dimë që përballë kemi një Vllazni në një moment shumë të mirë.

Na kanë munguar disa titullarë, duke nisur nga kapiteni Dita. Këto mungesa kanë bërë që të mos jemi në formën më të mirë. Në futboll diferencën e bëjnë lojtarët kualitativë dhe ekipit tonë i kanë munguar 5-6 lojtarë këto javë. Prandaj kemi pasur oshilacione, që i kalojnë të gjitha ekipet. Jemi munduar të fokusohemi te lojtarët që kemi pasur në dispozicion, kështu do të bëjmë edhe këtë herë.

Na janë shtuar në stërvitje 2-3 lojtarë të tjerë, por që nuk kanë formën e tyre optimale. Të gjitha këto nuk janë justifikime që të mos nisemi si të barabartë me Vllazninë. Kemi bërë një kampionat po aq të mirë sa Vllaznia.

Besoj që ndeshja nuk i ngjan ndeshjes, atë që kemi bërë në dy faza është arkivuar, fokusohemi te sfida e sotme. Dy ekipet luajnë futboll të hapur dhe kjo na pëlqen edhe neve, ashtu siç i pëlqen Vllaznisë. Shpresoj të kemi rikuperuar energji nga ndeshja me Teutën. Nuk kemi rrugë tjetër, do të futemi në fushë vetëm për të marrë fitoren”.