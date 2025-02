Arrestohet 35-vjeçari shqiptar në Gjermani me dokumente jo të rregullta dhe i dënuar për trafik droge

Një 35-vjeçar shqiptar është arrestuar më 11 shkurt në Gjermani pasi tentoi të shmangej nga një dënim ekzistues me burg gjatë një kontrolli të emigracionit. Pavarësisht se kishte një pasaportë të vlefshme, ai pretendoi se leja e qëndrimit italian nuk ishte në dispozicion. Policia gjermane, duke përdorur gjurmët e gishtërinjve, zbuluan se ai kishte një identitet tjetër dhe ishte në kërkim nga autoritetet e Bremenit që nga viti 2019. Shqiptari kishte një dënim të mëparshëm për trafik droge dhe ishte liruar më herët, por u informua se do të përballej me riburgim nëse kthehej në Gjermani.