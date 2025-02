I riu djeg Kuranin para ambasadës turke në Londër, sulmohet me thikë nga një i panjohur

LONDËR- Një burrë është sulmuar me thikë pasditen e së enjtes jashtë ambasadës turke në Londër. Ngjarja u regjistrua pasi i plagosuri ndodhej para ambasadës turke dhe po mbante në duar Kuranin të cilit i kishte vënë flakët.

I acaruar nga ky gjest një person reagon dhe përplaset me të. Nga pamjet e publikuara duket një burrë i cili e godet me shkelma të riun dhe në dorë ka edhe një thikë. Pas sulmit i riu është dërguar në spitalin ku po trajtohet, pasi ka pësuar lëndime në gishtat e dorës teksa vetëmbrohej. Autori është arrestuar për armëmbajtje dhe lëndim të rëndë rënda trupore.

A man holding a burning Quran in his hands in front of the Turkish consulate in London was attacked by an Islamist with a knife

The victim was taken to hospital where he is receiving treatment for injuries sustained on his fingers. Officers said that the man did not receive any… pic.twitter.com/NNtKV8GXIj

