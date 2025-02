Derbi i Italisë / Thuram po bën gjithçka nuk për të mos e humbur duelin kundër Juves dhe… vëllait

Marcus Thuram nuk ka ndërmend të mungojë në derbin e Italisë. Sulmuesi francez u detyrua të largohej nga fusha në ndeshjen kundër Fiorentinës për shkak të një problemi në kyçin e këmbës, duke dalë nga loja rreth minutës së 30-të. Ky lëndim kishte dhënë shenja paralajmëruese që më 6 shkurt, kur u detyrua të ndalonte gjatë kohës shtesë dhe më pas u tërhoq nga fusha katër ditë më vonë kundër vjollcëve.

Sipas “Gazzetta dello Sport”, sulmuesi zikaltër është stërvitur veçmas gjatë javës, por është i gatshëm të bëjë një sakrificë për këtë sfidë vendimtare. Ka shumë në lojë për të mos munguar në Torino. Në tribunën e “Allianz Stadium” do të jetë edhe babai i tij, Lilian Thuram, ndërsa në fushë mund të përballet me vëllain, Khephren Thuram, i cili është tashmë një lojtar kyç për Juventusin.

Objektivi i stafit teknik të Interit është ta rikthejë Thuram në stërvitje me grupin, në mënyrë që të ketë dy ditë të plota për t’u përgatitur dhe tentuar të startojë si titullar kundër Juventusit. Rikuperimi i tij do të ishte një avantazh i madh për zikaltrit, pasi është një nga golashënuesit më të mirë të skuadrës me 14 gola këtë sezon.

Ndërkohë, në fund të sezonit, sulmuesi do të diskutojë të ardhmen e tij me klubin. Interi po shqyrton mundësinë e heqjes së klauzolës prej 85 milionë eurosh në kontratën e francezit, lëvizje që mund të vijë përmes një rinovimi të ri me rritje të konsiderueshme të pagës, pavarësisht se marrëveshja aktuale skadon më 2028.