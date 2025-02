Horoskopi i Shën Valentinit nga Suzan Miler, e premte 14 shkurt 2025

Të nderuar lexues, më poshtë do të gjeni një pasqyrë të energjive astrologjike për secilën shenjë të zodiakut për ditën e premte 14 shkurt 2025 nga Suzan Miler, sjellë për lexuesit tanë nga noa.al.

Dashi ♈ (21 Mars – 19 Prill)

Një surprizë e fshehtë të pret. Mërkuri ka hyrë në një zonë magjike dhe romantike të hartës tënde astrologjike, ku emocionet janë të forta, por të fshehura. Mund të të pëlqejë dikush që nuk e di se si ndihesh, ose mund të jesh objekti i admirimit të dikujt tjetër. Ndikimi i Hënës së plotë të së mërkurës vazhdon të sjellë energji dashurie dhe nëse je single, dikush mund të të japë një shenjë që të pëlqen. Nëse je në një lidhje, mund të zbulohet një sekret i bukur mes jush.

Demi ♉ (20 Prill – 20 Maj)

Miqtë dhe familja mund të jenë çelësi i një romance të re. Nëse je single, një i njohur mund të të prezantojë me dikë që do të të ngjallë interes tani që Mërkuri është futur në sektorin tënd shoqëror. Ky Shën Valentin mund të jetë i paharrueshëm nëse je në një lidhje, pasi ndikimi i Hënës së plotë të së mërkurës vazhdon të sjellë ngrohtësi në jetën tënde familjare. Një darkë romantike me qirinj mund të jetë mënyra ideale për të rindezur dashurinë.

Binjakët ♊ (21 Maj – 20 Qershor)

Je i vendosur të shprehësh ndjenjat e tua, falë ndikimit të Hënës së plotë në sektorin tënd të komunikimit. Duke qenë se është Shën Valentini, është koha e duhur për të bërë të qartë ndjenjat e tua ndaj dikujt të veçantë. Për më tepër, Mërkuri ka hyrë në sektorin tënd profesional, gjë që sugjeron se një koleg mund të jetë i interesuar për ty – ose anasjelltas. Nëse je i hapur dhe i sinqertë për emocionet e tua, mund të të presë një surprizë e këndshme.

Gaforrja ♋ (21 Qershor – 22 Korrik)

Tani është momenti për të shijuar pak luks. Mërkuri ka hyrë në një zonë të hartës tënde që të inkurajon të zbulosh më shumë për botën dhe njerëzit që të rrethojnë. Organizimi i një darke, një takimi romantik ose një dalje me miqtë mund të të sjellë shumë kënaqësi. Ende je nën ndikimin e fuqishëm të Hënës së plotë të së mërkurës, ndaj pse të mos surprizosh dikë të dashur me një dhuratë të veçantë? Nëse je single, kënaqu duke bërë diçka të bukur për veten.

Luani ♌ (23 Korrik – 22 Gusht)

Shijo gjithë vëmendjen që do të marrësh këtë Shën Valentin! Hëna e plotë e së mërkurës në shenjën tënde vazhdon të të mbushë me ndjenja të ngrohta dhe një person i dashur mund të të bëjë të ndihesh sikur je qendra e universit të tij. Me Mërkurin që tani ka hyrë në një zonë të hartës tënde të lidhur me thellësinë emocionale, mund të ndihesh edhe më afër partnerit. Nëse je single, një mesazh i fshehtë mund të hapë një mundësi të re romantike.

Virgjëresha ♍ (23 Gusht – 22 Shtator)

Tani di saktësisht çfarë të thuash. Mërkuri ka hyrë në sektorin tënd të partneriteteve, duke e bërë këtë Shën Valentin ideal për të shprehur ndjenjat e tua. Hëna e plotë e së mërkurës ende po ndriçon jetën tënde me një energji poetike, duke të të shtyrë drejt një lidhjeje më të thellë me dikë të veçantë. Nëse je single, kozmosi të inkurajon të jesh më shoqëror – një bisedë e thjeshtë me një të panjohur mund të shndërrohet në diçka shumë më të madhe.

Peshorja ♎ (23 Shtator – 22 Tetor)

Një mik mund të të prezantojë me dikë magjepsës këtë Shën Valentin. Mërkuri ka hyrë në sektorin tënd të rutinave, duke të të inkurajuar të flasësh më shumë me njerëzit që takon çdo ditë. Mund të hasësh dikë interesant në palestër, në supermarket ose në punë. Hëna e plotë e së mërkurës ende po të shtyn të zgjerosh rrethin tënd shoqëror, ndaj pse të mos bashkohesh me një grup të ri apo një aktivitet që të intereson?

Akrepi ♏ (23 Tetor – 21 Nëntor)

Idetë e tua krijuese do të tërheqin vëmendjen e të tjerëve. Mërkuri ka hyrë në një zonë të hartës tënde që të ndihmon të shprehësh mendime origjinale, të cilat mund të të afrojnë me dikë interesant. Merr përsipër një projekt të ri dhe syno lart, sepse Hëna e plotë e së mërkurës në sektorin tënd të karrierës ende të fuqizon për të arritur gjëra të mëdha. Nëse kërkon dashuri, dikush mund të tërhiqet nga ambicia dhe besimet e tua.

Shigjetari ♐ (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Je në kontakt me ndjenjat e të tjerëve. Mërkuri ka hyrë në sektorin tënd të familjes, duke të të inkurajuar të përqendrohesh te njerëzit më të dashur për ty. Planifiko një natë të rehatshme dhe romantike, ku mund të shijosh kohën me partnerin. Nëse je single, mund të gjesh dikë interesant në internet ose përmes një ftese për një darkë mes miqsh.

Bricjapi ♑ (22 Dhjetor – 19 Janar)

Bisedat e gjalla mund të të prekin në zemër. Mërkuri ka hyrë në sektorin tënd të komunikimit, duke të të ndihmuar të shprehësh ndjenjat e tua më lehtë. Ky Shën Valentin mund të jetë i suksesshëm nëse shpreh hapur dashurinë ndaj dikujt me një mesazh të sinqertë ose një dhuratë të veçantë. Nëse je single, mos prit që dikush tjetër të bëjë lëvizjen e parë – sa më shpejt të fillosh bisedën, aq më e lehtë do të bëhet gjithçka.

Ujori ♒ (20 Janar – 18 Shkurt)

Dashuria të tërheq drejt dikujt intrigues. Hëna e plotë e së mërkurës në sektorin tënd të marrëdhënieve vazhdon të të shtyjë të ndërtosh lidhje më të thella. Është momenti për të ndarë ndjenjat me dikë të veçantë. Mërkuri të ndihmon të zgjedhësh dhuratën perfekte, ndaj kërko diçka me kuptim.

Peshqit ♓ (19 Shkurt – 20 Mars)

Humori dhe sharmi yt mund të magjepsin dikë. Mërkuri ka hyrë në shenjën tënde, duke të të inkurajuar të jesh më social. Një bisedë e bukur mund të çojë në një lidhje të re, ose nëse je në një marrëdhënie, kjo ditë mund të sjellë shumë gëzim dhe argëtim. Nëse je single, dil me miqtë – dikush interesant mund të tërhiqet nga karizma jote.