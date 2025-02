Elon Musk i “tërbuar” me fondet e refugjatëve LGBTQ drejt Greqisë: Pse po financojmë mbeturina të tilla?

Një fond prej 25,000 dollarësh për Greqinë, i drejtuar në “mbështetjen” e emigrantëve LGBTQI dhe formimin e opinionit publik, ishte zbulimi i fundit nga departamenti i efikasitetit të qeverisë amerikane, i udhëhequr nga Elon Musk.

Pronari miliarder i TESLA dhe X është zotuar të zbulojë saktësisht se ku dhe për çfarë qëllimesh po shkojnë paratë e taksapaguesve amerikanë, dhe ka denoncuar vazhdimisht se pjesa më e madhe e tyre do të mbështeste axhendën e zgjimit në mbarë botën.

Sipas asaj që njoftoi ministria, programi i cili siç pritej u njoftua se ishte ndërprerë, titullohej: “Fuqizimi i refugjatëve LGBTQIA+ në Greqi” dhe kishte për qëllim “dhënien e mbështetjes materiale, ligjore dhe psikologjike për azilkërkuesit dhe refugjatët e komunitetit LGBTQIA+, si dhe informimin dhe ndërgjegjësimin e shoqërisë civile për çështjet me të cilat përballet komuniteti LGBTQIA+”.

Gjithçka nisi kur eurodeputeti Hellenic Solution Manolis Frangos i dërgoi një letër zyrtare ministrisë specifike amerikane, ku kërkonte të informohej për ekzistencën e programeve nga USAID-i drejt Greqisë.

Kujtohet se USAID-i ishte “objektivi” i parë i ministrisë DOGE, pasi besohet se është shndërruar në një mekanizëm për rishpërndarjen e parave të taksapaguesve amerikanë te “organizatat progresive” jashtë vendit, me qëllim forcimin e agjendës së zgjimit. Këtë çështje e kishte përmendur edhe presidenti i SHBA-së, Donald Trump, duke thënë se Musk do të gjente qindra miliona mbeturina dhe rezulton se kishte të drejtë.

Si rezultat, përgjigja nga ministria dhe Elon Musk erdhi të nesërmen.

Vetë Elon Musk, në një postim në X-in e tij privat mbi një foto të flamurit grek pranë një flamuri LGBTQI, komentoi “ka shumë raste të tilla”. Në fakt, në postimin që Musk ka cituar nga përdoruesi “Libs of TikTok”, shtrohet pyetja, “pse po financojmë mbeturina të tilla?”. Dhe përgjigja e Elon Musk u bë virale, ndërsa çështja e financimit të “refugjatëve LGBTQ” u shfaq në raportet e lajmeve të mediave kryesore amerikane si Fox News.

Ende nuk është bërë e qartë se cila organizatë në Greqi do të merrte 25 mijë eurot, por në raste të ngjashme jashtë vendit, zakonisht janë Organizatat Joqeveritare që merren me këto lloj çështjesh. Në Greqi, ku pas vitit 2016 një mori OJQ-sh që merren me çështjet rreth emigracionit mbinë si ‘kërpudha’, ka edhe disa që merren me çështjet e emigrantëve LGBTQI.