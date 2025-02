‘Kush nuk zbaton ‘Amerika e Para’ të shkarkohet’! Trump urdhëron reformim të trupës diplomatike

Presidenti Donald Trump lëshoi një urdhër ekzekutiv të mërkurën që udhëzon Sekretarin e Shtetit Marco Rubio të bëjë ndryshime në Shërbimin e Jashtëm për të siguruar që politika e tij ‘Amerika e Para’, të zbatohet në mënyrë efektive dhe me besnikëri.

Urdhri pason zhvillimet në Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, punonjës të së cilës janë pezulluar apo u është dhënë leje me detyrim.

Presidenti Trump është zotuar vazhdimisht se do ta pastrojë atë që e quan “shtet brenda shtetit”, duke pushuar nga puna burokratët dhe ata që i konsideron jobesnikë.

Në urdhrin ekzekutiv të presidentit thuhet se moszbatimi i agjendës së tij do të konsiderohet si arsye për masa disiplinore që mund të çojnë në largimin nga puna.

“Sekretari (Marko Rubio) duhet të ketë një fuqi punëtore të jashtëzakonshme patriotësh, për ta zbatuar këtë politikë në mënyrë efektive”, thuhej në urdhër.

“Sekretari, në përputhje me ligjin në fuqi, do të reformojë Shërbimin e Jashtëm dhe administrimin e marrëdhënieve me jashtë për të siguruar zbatimin besnik dhe efektiv të agjendës së politikës së jashtme të presidentit”, thuhej më tej.

Në urdhër thuhet se Sekretari i Shtetit do të zbatojë reforma lidhur me standardet e rekrutimit, efiçencës dhe cilësisë në punë, si dhe në standardet e vlerësimit dhe mbajtjes në punë për të “siguruar një fuqi punëtore që është e përkushtuar për zbatimin besnik të politikës së jashtme të presidentit”.

Bazuar në urdhër, sekretari mund të rinovojë programet e Institutit të Shërbimit të Jashtëm dhe të rishikojë apo zëvendësojë manualin e Punëve të Jashtme, një përmbledhje mbi politikat, procedurat dhe strukturat organizative të Departamentit të Shtetit.

Vetëm disa orë pas marrjes së detyrës më 20 janar, Presidenti Trump urdhëroi ngrirjen e pjesës më të madhe të ndihmës që Shtetet e Bashkuara u japin vendeve të tjera, për t’u siguruar që ajo ishte në përputhje me politikën e tij “Amerika e Para”.

Pas urdhrit, personelit të USAID-it iu dha leje e detyruar dhe iu kërkua të mos paraqitej në punë në selinë e agjencisë në Uashington, ku tabelat me emrin e agjencisë u hoqën apo mbuluan.

Faqja e internetit e USAID-it nuk punon më dhe Sekretari Rubio është emëruar ushtrues i detyrës së administratorit.