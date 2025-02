Horoskopi i Paolo Fox për ditën e premte 14 shkurt 2025. Është Shën Valentin!

Mirësevini në horoskopin e Paolo Fox për të premten, 14 shkurt 2025! Yjet flasin qartë: kjo festë e Shën Valentinit do të jetë plot emocione, takime dhe mundësi.

Disa shenja do të shkëlqejnë me dritën e tyre, ndërsa të tjerat do të duhet të bëjnë kujdes që të mos bien në kurthe emocionale.

Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi ♈ – Zjarri (21 Mars – 20 Prill)

Dashuria troket fort në derën tënde, por a je gati ta hapësh? Marsi dhe Venusi të shtyjnë të shprehesh, të guxosh më shumë, veçanërisht nëse ka dikë që të bën zemrën të rrahë më shpejt. Në punë, mund të ketë disa tensione, por asgjë që nuk mund ta përballosh me vendosmërinë tënde. Kujdes me impulsivitetin – mendo para se të veprosh!

Demi ♉ – Toka (21 Prill – 20 Maj)

Hëna është në një pozicion të shkëlqyer dhe të dhuron një kuptueshmëri të madhe, sidomos në dashuri. Nëse ke pasur ndonjë keqkuptim me partnerin, tani është koha e duhur për ta sqaruar. Në punë, mund të shfaqen mundësi të reja, por duhet të kesh guximin të ndryshosh diçka. Mos u mbaj pas zakoneve të vjetra!

Binjakët ♊ – Ajri (21 Maj – 21 Qershor)

Ndihesh i ndarë mes zemrës dhe arsyes. Dikush mund të të bëjë një deklaratë të papritur, por a je gati të lëshohesh? Në punë, është një ditë ideale për të paraqitur projekte të reja ose për të kaluar intervista të rëndësishme. Mos ki frikë të shprehësh kreativitetin tënd!

Gaforrja ♋ – Uji (22 Qershor – 22 Korrik)

San Valentini mund të të sjellë disa dyshime në dashuri: a ndihesh i vlerësuar sa duhet? Yjet të këshillojnë të shprehësh nevojat e tua pa frikë. Në punë, situata bëhet më e qëndrueshme dhe mund të marrësh një konfirmim që e ke pritur prej kohësh. Qetësia është në horizont, por duhet të besosh më shumë!

Luani ♌ – Zjarri (23 Korrik – 22 Gusht)

Një Shën Valentin ku je në qendër të vëmendjes! Yjet janë në anën tënde dhe favorizojnë takime të veçanta, sidomos për ata që janë beqarë. Në punë, ke shumë energji, por duhet ta kanalizosh në mënyrën e duhur për të shmangur debatet e kota. Përdor lidershipin tënd me mençuri!

Virgjëresha ♍ – Toka (23 Gusht – 22 Shtator)

Orakulli të këshillon të ngadalësosh ritmin: ke nevojë të reflektosh mbi disa dinamika emocionale. Jo gjithmonë logjika është zgjidhja më e mirë – dëgjo zemrën! Në punë, është momenti për të rregulluar çështje të lëna pezull. Organizimi dhe metodat e tua do të të çojnë larg.

Peshorja ♎ – Ajri (23 Shtator – 22 Tetor)

Dashuria rikthehet në qendër të vëmendjes dhe nesër mund të përjetosh një moment romantik të papritur. Nëse je beqar, lëri gjërat të rrjedhin natyrshëm! Në punë, një propozim interesant mund të vijë pasdite: vlerëso mirë para se të pranosh, por mos e humb rastin nga frika.

Akrepi ♏ – Uji (23 Tetor – 22 Nëntor)

Një ditë e fortë emocionalisht për ty, Akrep! Dashuria është një fushëbetejë dhe ti i adhuron sfidat, por kujdes të mos bëhesh shumë posesiv. Në punë, ka një situatë që kërkon përballje të drejtpërdrejtë: përballoje me vendosmëri, por pa agresivitet. Aftësia jote strategjike do të bëjë diferencën.

Shigjetari ♐ – Zjarri (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Yjet të ftojnë ta përjetosh dashurinë me lehtësi dhe pa frikë. Mos e lër veten të ndikohet nga përvojat e kaluara! Në punë, kreativiteti yt është në kulm: shfrytëzoje për të bërë kërkesa ose për të prezantuar ide të reja. Fati i ndihmon ata që guxojnë!

Bricjapi ♑ – Toka (22 Dhjetor – 20 Janar)

Zakonisht i llogarit mirë emocionet, por nesër mund të përfshihesh nga një ndjenjë e papritur. Në dashuri, lëshoje pak veten! Në punë, duhet të veprosh me kujdes: mos merr vendime të nxituara, por vëzhgo lëvizjet e të tjerëve. Durimi do të të sjellë suksesin.

Ujori ♒ – Ajri (21 Janar – 19 Shkurt)

Një San Valentin i pazakontë për ty, Ujor! Ke nevojë për liri, por edhe për dashuri – a do ta gjesh ekuilibrin e duhur? Në punë, është koha të bëhesh më konkret. Lajme të mira janë në rrugë e sipër, por duhet të besosh fort në to.

Peshqit ♓ – Uji (20 Shkurt – 20 Mars)

Një qiell romantik të ndriçon, Peshq! Yjet favorizojnë takime speciale dhe momente plot dashuri. Nëse je në një lidhje, është koha e duhur për ta forcuar atë. Në punë, beso instinktit tënd: një zgjedhje e rëndësishme po afrohet dhe vetëm ti di çfarë është më e mira për ty. /noa.al