‘Mos ma përmend partneren o qimekuq’! Agravon debati mes Indritit dhe Tirit

Tiri dhe Indriti kanë hyrë në një ditë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, “Big Brother VIP 4”. Edhe pse të dy janë ndër banorët më të rinj, ata kanë patur herë pas here debate me njëri-tjetrin.

Një debat të fortë kanë patur edhe sot. Edhe pse Tiri i ka thënë më herët se ai nuk ka dashur që të bëjë sherr me të, por të merret me banorët e vjetër të shtëpisë, duket se Indriti nuk mendon ashtu.

Gjatë debatit, Indriti i tha Tirit “bëj nder partneres e ik nga shtëpia, lëre të luaj”. Banori iu kundërpërgjigj duke i thënë ‘ik ti te partnerja jote’. Kjo nuk i ka pëlqyer Indritit dhe ka nisur me ofendimet.

Pjesë nga debati:

Tiri: Shiko rrugën tënde, ç’punë ke ti, kaq i fortë u bëre për kaq ditë

Indriti: Ty të kam peshë të lehtë

Tiri: E kuptoj që ti ke qejf të thuash se je peshë e rëndë, të thuash unë jam çun me karakter, të thuash i kam kaq shpatullat

Indriti: Karakterin ma kanë treguar të gjithë banorët në shtëpi, me Laert, me Gertë, me Rozanë, me Danjë

Tiri: Ta tregojnë shumë mirë, po mos u fryj më shumë

Indriti: Kur ta kuptosh ti se pse them i kam shpatullat e mëdha ka ikur treni. Karakterin ma kanë komplimentuar të gjithë në shtëpi

Tiri: Edhe unë i kam shpatullat kaq (tregon me duar)

Indriti: Bëj nder partneres e ik nga shtëpia, lëre të luaj

Tiri: Bëj ti nder partneres, shko rri me partneren

Indriti: Mos e vrit mendjen

Tiri: Shko rri me partneren, pse rri këtu?

Indriti: Mos ma përmend mua

Tiri: Pse ti ma përmend mua

Indriti: E ke këtu ti brenda, mos ta bije brenda

Tiri: E di unë se ça bëj

Indriti: Qimekuq mos ma përmend partneren

Tiri: O burracak, ti je burracak

Indriti: Ik mos mu afro, e di si i kam njerëzit si puna jote, me pastruar gomat e makinës

Tiri: Je burracak, përmend partneren

Indriti: Ju kam thënë familjarët jo se e keni personale edhe jashtë pastaj