‘O skizofren, o pervers…’! Valbona ofendon rëndë Laertin!

Valbona e ka nisur ditën e sotme duke u kapur me Laertin ku i ka shprehur këto fjalë:

Mira ta bëri Rozana, po pres të dalësh ai që je, nuk të vjen turp. Kam dy ditë që pres të kërkosh falje. Kur e kuptove ti që unë do kapja Jozin me shpatulla pas muri? Nuk të vjen turp, po presim të dalësh ai që je, një skizofren. Nuk ke cip, nuk ke turp, nuk ke asgjë. Je tipik mashkull mashtrues, je edhe 51-vjeç. Fajin e kam unë o njeri i pështirë. Je një mendje e sëmurë dhe i shpifur. Gert Ferra mund të ketë pasur 100 gabime por më tha do e shikosh se çfarë do të bëjë ai njeriu. Shko e shaj tani si një pervers.