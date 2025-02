Berisha: Rama ka hequr të gjitha fotot me Alex Soros

Tiranë- Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë një postim në rrjetet sociale ku thotë se kryeministri Edi Rama ka fshirë nga rrjetet sociale të gjitha foto me Alex Soros. Berisha ka postuar një video ku duke një vështrim i përgjithshën në feed-in e profilit të Ramës në Instagram. Po ashtu Berisha shkruan se, megjithatë, Aleks vijonë ti ketë foto me Ramën në rrjetet e tij sociale.

POSTIMI:

George Soros’s “puppet” removes all pictures and posts with Alex Soros from his instagram page. However Alex still keeps them!

Kukulla e Xhorxh Soros heq të gjitha fotot me Aleks Soros në instagram! Megjithatë, Aleks vijonë ti ketë ato!

Alex Soros, djali i miliarderit George Soros, është edhe udhëheqës i Fondacionit për Shoqëri të Hapur. Filantropi George Soros, ia ka dhënë kontrollin e kompanisë së tij me vlerë prej 25 miliardë dollarësh djalit të tij më të vogël, Alex Soros.

Pronat e biznesit të Soros përfshijnë Fondacionin e tij jofitimprurës për Shoqëri të Hapur, i cili e ushtron aktivitetin në më shumë se 120 vende anembanë botës.