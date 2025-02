Horoskopi ditor nga Suzan Miler, e enjte 13 shkurt 2025

Të nderuar lexues, më poshtë do të gjeni një pasqyrë të energjive astrologjike për secilën shenjë të zodiakut për ditën e enjte 13 shkurt 2025 nga Suzan Miler, sjellë për lexuesit tanë nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Tani është momenti ideal për të rishikuar listën tënde të synimeve dhe për të parë çfarë nuk ke realizuar ende. Pavarësisht se sa gjëra ke arritur, mund të duash të bësh një përpjekje më të madhe për objektivat e tua në jetë. Vendos një yll pranë aktivitetit që dëshiron më shumë dhe pyet veten se si mund të ndërmarrësh hapin e parë drejt tij. Nëse shqetësohesh se nuk do të kesh motivimin e duhur, mos u merakos—Plutoni, planeti i fuqisë dhe vendosmërisë, po fuqizon Ujorin, shenjën e aspiratave.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Së shpejti mund të të jepet një pozitë më e lartë në punë, pasi Plutoni, planeti i pushtetit dhe ndikimit, po kalon në zonën tënde të karrierës. Një prej eprorëve të tu mund të largohet, ose mund të të ofrohet një pozicion krejtësisht i ri me përgjegjësi më të mëdha. Cilado qoftë situata, do të ishte e mençur të fillosh të përgatitesh për ndryshimet në detyrat e tua profesionale në mënyrë që të kalosh një tranzicion të lehtë.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Ky është momenti i duhur për të rigjallëruar imagjinatën tënde, veçanërisht nëse ke ndier mungesë kreativiteti kohët e fundit. Në vend që të përpiqesh të krijosh një ide krejtësisht të re, përpiqu të gjesh lidhje më të qarta midis mendimeve të tua ekzistuese. Provo të shkruash idetë në letra dhe t’i shtrish mbi një tryezë për të parë se si mund të lidhen me njëra-tjetrën. Me Uranin që ndriçon shtëpinë tënde të inovacionit, kjo praktikë do të jetë shumë frytdhënëse.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Ke një mundësi të bukur për të takuar dhe krijuar lidhje me njerëz që ndajnë të njëjtat pasione si ti. Mendo për hobet që ke—qoftë qepja, piktura, kopshtaria apo ndonjë aktivitet tjetër. Sido që të jetë, mund të kërkosh një klub ose grup në komunitetin tënd për të eksploruar këtë pasion më tej. Me Uranin që kalon në zonën tënde të grupeve shoqërore, ka shumë gjasa që të krijosh miq të rinj dhe të kesh përvoja të mrekullueshme.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Kjo është një mbrëmje e përkryer për të çuar partnerin në një takim romantik. Mund të shkoni në kinema për të parë një komedi romantike ose të rezervoni një darkë në restorantin e preferuar të partnerit. Nëse do diçka më të gjallë, pse të mos luani një lojë të lehtë si pickleball? Koha që do të kaloni bashkë do të jetë e mbushur me dashuri dhe pasion falë Plutonit në shtëpinë tënde të martesës.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Do të ndihesh shumë i motivuar për të eksploruar një temë që gjithmonë të ka interesuar, qoftë ajo shkencë, letërsi apo politikë. Kjo mundësi vjen pasi Urani, planeti i zgjerimit të njohurive, po ndriçon shtëpinë tënde të mendimit të thellë. Megjithatë, edhe pse mund të kesh dëshirë të diskutosh këto ide me të tjerët, mund të jetë më mirë të mbash për vete disa nga mendimet e tua, pasi këto tema mund të shkaktojnë debate të forta.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Tregjet financiare mund të duken të paqëndrueshme për momentin, pasi Urani po sjell një energji të paparashikueshme në shtëpinë tënde të financave të përbashkëta. Mund të jetë më e mençur të presësh për të bërë investime apo tërheqje të mëdha nga aksionet e tua. Nëse ke një ide për një investim fitimprurës, këshillohu me një ekspert financiar para se të veprosh. Si gjithmonë, mendo mirë për çdo transaksion përpara se ta përfundosh.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Nëse je duke diskutuar çështje biznesi me një partner të besuar, sigurohu që të jesh i qartë dhe i detajuar. Me Uranin që krijon energji të paparashikueshme në shenjën e Demit, mund të shfaqen surpriza që ngadalësojnë progresin tënd. Për të shmangur këto pengesa, parashikoji sfidat që mund të lindin dhe bëj një plan rezervë. Gjithashtu, mund të hasësh në një mosmarrëveshje me partnerin për një çështje të rëndësishme, ndaj qëndro i hapur ndaj ideve të reja.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Fjalët e tua do të kenë një ndikim të veçantë mbi të tjerët, pasi Plutoni po lundron në shtëpinë tënde të komunikimit. Ky është një moment i shkëlqyer për të përdorur zërin tënd për të mbështetur një çështje të rëndësishme në komunitetin tënd, si përmirësimi i ushqimeve në shkolla apo krijimi i hapësirave rekreative. Nëse flet publikisht, mund të fitosh një audiencë të madhe. Sekreti për të fituar besimin e njerëzve është të jesh autentik dhe i drejtpërdrejtë.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Paratë mund të jenë një shqetësim për ty tani, dhe nëse po kërkon të rritësh të ardhurat e tua, Plutoni mund të ndihmojë ndërsa kalon në shtëpinë tënde financiare. Bisedo me eprorët për mundësinë e orëve shtesë në punë ose konsidero një punë të dytë për të rritur të ardhurat e tua. Mos u shqetëso për lodhjen—Plutoni mund të të japë energjinë e nevojshme për të përballuar këto sfida.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Tani mund të arrish çdo gjë që i vendos vetes, për sa kohë që ke vullnetin për ta çuar deri në fund. Plutoni po të jep vendosmëri të fortë, veçanërisht nëse dëshiron të arrish një qëllim të madh, qoftë ai një promovim në punë, një fitore politike, apo edhe tejkalimi i një frike personale. Gjithçka që të duhet është të ndërmarrësh hapin e parë, dhe pjesa tjetër do të ndodhë natyrshëm.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Lajme të papritura mund të vijnë nga fqinjët e tu—ndoshta dikush po shet shtëpinë apo po i jep vendin një të afërmi përkohësisht. Me Uranin në shtëpinë tënde të lagjes, këto ndryshime do të ndodhin shpejt dhe do të jenë relativisht të lehta. Përdor këtë rast për të forcuar marrëdhëniet me njerëzit përreth teje. /noa.al