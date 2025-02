A do i bashkojë votat me Ramën për ‘shkrirjen’ e SPAK? Ja si përgjigjet Berisha?

Tiranë- Sali Berisha u pyet mbrëmjen e sotme nëse do i bashkonte votat me PS-në për zhbërjen e kësaj drejtësie, duke qenë se si opozita, ashtu edhe mazhoranca janë “bashkuar” në kritikat ndaj SPAK-ut.

Berisha se nuk do të bashkojë votat kurrë me një “organizatë kriminale në pushtet”, siç e cilësoi ai Partinë Socialiste.

“Kam deklaruar, shqiptarët do votojnë PD-në dhe qeveria e saj do angazhojë institucionin më serioz në botë, më të ditur në ligjbërje, më të aftë, që është Komisioni i Venecias”, tha Berisha.

Pyetja nga gazetarët: Z.Berisha, duket që pika politike që bashkon sot të gjitha partitë politike pa dallim krahu janë protestat anti-SPAK. Pasi, pas PD dhe PL, sot ishte radha e mbështetësve të PS për të protestuar kundër arrestimit të Erion Veliajt. Ndërkohë, në mbledhjen e grupit parlamentar kryeministri Edi Rama paralajmëroi që 11 maji do të jetë mandati i standardeve demokratike të drejtësisë. Në rast të ndonjë reforme në drejtësi të miratuar me konsensus në vitin 2016, ju do i bashkoni votat në parlament, pasi edhe ju keni folur për zhbërje të kësaj drejtësie dhe ngritjen e një Komisioni të së Vërtetës, që në bashkëpunim me Komisionin e Venecias do të ndërtojë një drejtësi të re?

Berisha: E para, nuk është e vërtetë që sot protestoi partia aty. Protestoi administrata e bashkisë, punonjës të bashkisë, rrogëtarë të shtetit.

Se ç’bën PS, është punë e saj. Po sot, të jap po të duash mesazhe, dëshmitarë, se tek bashkia janë dërguar me detyrim. Me kërcënim se humbasin vendin e punës punonjësit e bashkisë

Pra, midis atyre që protestojnë sot atje për të mbrojtur kryehajdutin e tyre dhe qytetarëve të lirë të opozitës, që protestojnë, ekziston një ndryshim si nata me ditën

Nuk është e vërtetë se bashkohemi, jo, nuk bashkohemi.

E dyta, unë kam denoncuar dhe denoncoj SPAK-un si një organizatë kriminale dhe kam bërë sqarimet tuaja para jush.

Me këtë nuk nënkuptoj çdo punonjës në atë institucion, por nënkuptoj ata prokurorë që mbyllin krime, ata prokurorë që me dokumente zyrtare gjobisin kriminelë, vrasës për t’ua lehtësuar dhe manipuluar dosjet.

Po unë këto i kam dhe unë nuk mund të bëja kurrë deklarata të tilla pa prova dhe fakte të pakundërshtueshme.

Janë këto prova dhe fakte dhe interesi i qytetarëve të cilët i paguajnë aty për të luftuar krimin dhe jo për të vjelë gjoba tek kriminelët dhe për t’u pasuruar.

Nuk bashkoj vota kurrë me një organizatë kriminale në pushtet.

Kam deklaruar, shqiptarët do votojnë PD-në dhe qeveria e saj do angazhojë institucionin më serioz në botë, më të ditur në ligjbërje, më të aftë, që është Komisioni i Venecias.

Ne kemi filluar njëfarë pune sa për dijeni, me ekspertë shumë të shquar europianë, që të bëjnë një lloj vëzhgimi të kësaj dhe të gjejmë rrugë sepse populli do zgjidhje, një shtet do zgjidhje. Nuk mund të rrijë Shqipëria pa proces civil, pa proces penal. E thoshte edhe OECD, nuk vjen kush në Shqipëri për të investuar.

Dhe natyrisht me një prokurori politike që nuk bën ligjin, por zbaton urdhrat e ministrit. Urdhëro, thashë, sado që të duket si kështu puna e Veliajt, po ai u shkëmbye kokë më kokë, mori kokën e Olsit, la kokën e Erionit. Kjo është e vërteta Pse? Se me Olsin duhej të jepte dorëheqjen ai.

Çfarë i tha ai Altinit? Ore i tha, po e kape këtë, unë jap dorëheqjen dhe vjen Berisha. Po unë do vij, nuk ka gjë që më pengon mua. Mori fund.

Unë po pres me padurim 11 majin. Opozita do vijë në pushtet dhe të gjitha këto do i shkojnë kot atij.