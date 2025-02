Trump ndryshon politikën e SHBA-së për Ukrainën dhe thotë se ai dhe Putin kanë rënë dakord të fillojnë negociatat për përfundimin e luftës

Presidenti Donald Trump ka ndryshuar politikën trevjeçare të SHBA-së ndaj Ukrainës, duke njoftuar se ai dhe Presidenti rus Vladimir Putin kanë rënë dakord të fillojnë negociata për t’i dhënë fund luftës, pas një shkëmbimi dramatik të të burgosurve.

Trump deklaroi në një postim në rrjetet sociale se ai dhe Putin zhvilluan një telefonatë të gjatë gjatë së cilës u angazhuan të "punojnë së bashku, shumë ngushtë" për t’i dhënë fund konfliktit dhe se do të takohen personalisht, ndoshta edhe në vendet e njëri-tjetrit.

Nuk është e qartë se sa ngushtë do të përfshihet Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy.

Trump zhvilloi një telefonatë me të të mërkurën, të cilën këshilltari presidencial ukrainas Dmytro Lytvyn e përshkroi si një "bisedë të mirë".

Në një goditje ndaj aspiratave të Ukrainës, Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, tha më herët të mërkurën në selinë e NATO-s në Bruksel se anëtarësimi në NATO nuk ishte realist për Ukrainën dhe se çdo garanci sigurie për vendin do të duhet të mbështetet nga vendet evropiane.

Administrata Biden kishte premtuar, së bashku me anëtarët e tjerë të NATO-s që nga pushtimi rus i Ukrainës në shkurt 2022, se anëtarësimi në aleancë ishte "i pashmangshëm".

Njoftimi i Trump duket se shkatërron mantrën e epokës Biden se Kievi do të ishte një pjesëmarrës i plotë në çdo vendim të marrë. "Asgjë për Ukrainën pa Ukrainën," kishin thënë në mënyrë të përsëritur Biden dhe ndihmësit e tij kryesorë të sigurisë kombëtare.

Telefonata e Trump-Putin dhe ndryshimi i politikës që rezultoi, pasuan një shkëmbim të të burgosurve që rezultoi në lirimin nga Rusia të mësuesit amerikan Marc Fogel, nga Pensilvania, pas më shumë se tre vitesh burgim, në këmbim të kriminelit të dënuar rus Alexander Vinnik.

"Ne secili folëm për pikat e forta të Kombeve tona përkatëse dhe për përfitimin e madh që do të kemi një ditë duke punuar së bashku," tha Trump në një postim në rrjetet sociale duke zbuluar detaje rreth telefonatës. "Por së pari, siç ramë dakord të dy, duam të ndalojmë miliona vdekje që po ndodhin në Luftën me Rusinë/Ukrainën."

Trump tha se ata gjithashtu "ranë dakord që ekipet tona përkatëse të fillojnë menjëherë negociatat" dhe se do të informonin Zelenskyy për bisedën e tyre. Ai emëroi Sekretarin e Shtetit Marco Rubio, drejtorin e CIA-s John Ratcliffe, këshilltarin e sigurisë kombëtare Michael Waltz dhe të dërguarin e tij special për Lindjen e Mesme, Steven Witkoff, për të udhëhequr ato bisedime.

Zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë më vonë refuzuan të sqarojnë nëse Ukraina do të ishte pjesë e negociatave të SHBA-së me Rusinë, megjithëse Trump dhe Zelenskyy folën me telefon, sipas Shtëpisë së Bardhë dhe Kievit.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se biseda midis Trump dhe Putin mbuloi një sërë çështjesh, duke përfshirë Lindjen e Mesme dhe Iranin, përveç Ukrainës, e cila ishte fokusi kryesor.

Peskov tha se Trump bëri thirrje për një ndalim të shpejtë të armiqësive dhe një zgjidhje paqësore dhe se "Presidenti Putin, nga ana e tij, theksoi nevojën për të hequr shkaqet rrënjësore të konfliktit dhe ra dakord me Trump se një zgjidhje afatgjatë mund të arrihet përmes bisedimeve paqësore."

"Presidenti rus mbështeti një nga tezat kryesore të presidentit amerikan se ka ardhur koha që dy vendet tona të punojnë së bashku," tha Peskov për gazetarët. "Presidenti rus ftoi presidentin amerikan të vizitojë Moskën dhe shprehu gatishmërinë për të pritur zyrtarë amerikanë në Rusi për çështje me interes të ndërsjellë, natyrisht duke përfshirë Ukrainën, zgjidhjen e çështjes ukrainase."

Ndërkohë, Zelenskyy u përpoq të paraqitej pozitiv për atë që shumë në Ukrainë do ta shohin si një zhgënjim të madh.

Në një postim në rrjetet sociale, ai tha se kishte pasur "një bisedë domethënëse me Trump" që përfshinte diskutimin e "mundësive për të arritur paqen" dhe "gatishmërinë e Kievit për të punuar së bashku në nivel ekipi, dhe aftësitë teknologjike të Ukrainës – duke përfshirë dronët dhe industri të tjera të avancuara."