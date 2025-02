‘Ti je në konflikt interesi me mua!’ Zbardhen detaje nga seanca e Erion Veliajt në SPAK

Gjatë një seance me dyer të mbyllura për vlerësimin e masës së sigurisë ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, janë zbuluar detaje të reja për përplasjen e tij me prokurorin e çështjes, Ols Dado.

Sipas burimeve, Veliaj i është drejtuar prokurorit me akuzën se ndodhet në konflikt interesi. “Ti je në konflikt interesi, e ke personale me mua. Më je paraqitur dhe ke përfituar leje ndërtimi nga ana ime. Pasi ke mbetur i pakënaqur, më ke thënë ‘do ta mbash mend’. Ke dy rrugë, ose të largohesh nga kjo çështje, ose të rreshtohesh me ndërtuesit e tjerë këtu”, tha Veliaj gjatë seancës.

Deklarata e kryebashkiakut ka sjellë ndërhyrjen e gjyqtarit Erjon Bani, i cili i tërhoqi vëmendjen Veliajt për tonin e tij dhe i kërkoi të ruajë solemnitetin e sallës gjyqësore.

Përplasja e ashpër në seancë pasqyron tensionet në rritje rreth kësaj çështjeje, ndërsa vendimi për masën e sigurisë mbetet ende