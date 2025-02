Premton Rama: ‘Pallati i Kongreseve do transformohet! Do ndërtojmë parkime nëntokësore tek Sheshi ‘Nënë Tereza’

Kryeministri Edi Rama ka bërë një njoftim të rëndësishëm për qytetarët e Tiranës, duke zbuluar se Pallati i Kongreseve do të kalojë në një proces transformimi të plotë. Rama tha se ky projekt do të sjellë ndryshime të dukshme në këtë zonë të kryeqytetit, duke theksuar se Tirana do të jetë më shumë se një kryeqytet shqiptar – do të jetë një qytet kryesor i rajonit.

Në një deklaratë të tij, Rama njoftoi gjithashtu një plan për zhvillimin e parkimeve nëntokësore në sheshin "Nënë Tereza". Ai përmendi se ky projekt do të shërbejë jo vetëm për lehtësimin e trafikut, por edhe si një atraksion arkitekturor për qytetarët dhe vizitorët. "Do të kemi një Pallat Kongresesh të transformuar, të rinovuar dhe do të shohim se cili është projekti më i mirë. Do të kemi një fond zhvillimi për parkimet nëntokësore si atraksione arkitekturore," tha ai.

Për më tepër, Rama u shpreh se fokus do të jetë sigurisht dhe për fëmijët, duke u mundësuar atyre një hapësirë më të sigurt dhe më të zhvilluar. "Projektuesi do të jetë në funksion të fëmijëve," theksoi ai.

Kryeministri siguroi se projekti do të realizohet dhe do të ndihmojë që Tirana të bëhet një qytet model për rajonin dhe Evropën. Ai shtoi gjithashtu se këto ndryshime do të bëhen pjesë e periudhës së dytë të zhvillimit të Tiranës si kryeqytet dhe do ta çojnë atë në radhën e parë të qyteteve evropiane.

Në fund, Rama përmendi se kjo është një periudhë e re për qytetin dhe bëri thirrje për më shumë mbështetje dhe angazhim nga qytetarët, duke cituar një thënie të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj: "Ditët më të mira janë gjithmonë përpara".