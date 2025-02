Edi Rama: SPAK dhe GJKKO kanë shkelur të drejtat dhe liritë e njeriut!

Kryeministri Edi Rama, në fjalën e tij gjatë mbledhjes së grupit parlamentar socialist, mbajtur ditën e sotme, u shpreh se drejtësia, duke iu referuar këtu SPAK-ut dhe GJKKO, kanë shkelur të drejtat e njeriut me procese hetimore të ngjashme me metodat e ish Sigurimit të Shtetit.

Duke iu referuar arrestimit të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe hetimeve për kryetaren e Komisionit të Ligjeve Klotilda Bushka, kreu i qeverisë Edi Rama tha se nuk do të heshtë më përballë shkeljeve dhe brutalitetit të SPAK dhe GJKKO ndaj qytetarëve.

“Këtu duhet të marrim një përgjegjësi, që sot në debatin publik ka vetëm dy palë, njëra që duartroket dhe brohoret sa herë që shfaqet “gijotina” sipas asaj pale të gjithë janë për burg, për litar dhe për tu vrarë dhe tjetra është pala që sulmon në mënyrë bandistekse organet e reja të drejtësisë dhe që shënjestrën me libër shtëpie prokurorët dhe gjykatësit që bëjnë punën e tyre duke filluar nga kreu i SPAK, që ka mbështetjen tonë.

Por mungon një pozicion konstruktiv, mungon një palë konstruktive që duhet të jetë edhe garante pavarësisë së gjyqësorit, por duhet të jetë edhe garantë e lirive, të drejtave, standardet demokratike.

Për mua është e pa konceptueshme që kryetarja e komisionit të ligjeve të Shqipërisë, pa hyrë në meritën e çështjes pa diskutuar fare a ka apo nuk ka të drejtë akuza që e përfshin në atë roman thuajse 400 faqe e merr vesh nga televizori, duke dëgjuar gazetarët speciale, të cilët disponojnë sekrete hetimore, që disponojnë ushqim që u vjen nga stacioni i trenit për t’u hedhur në pazarin e madh të gjësë së gjallë dhe për tu bluar në rrugët e rrugacërisë.

Kjo është e papranueshme. As dje, as sot dhe as nesër derisa unë të jem në krye të kësaj force politike, kjo forcë politike nuk do marrë përsipër të japë pafajësi për këdo që hetohet nga drejtësi.

E papranueshme dhe nuk do të hesht nga sot përballë shkeljeve flagrante të standardeve dhe brutalitetit të kujtdoqoftë që ushtrimin e forcës së konsoliduar të pavarësisë se vetëm idiot apo një maskara mund të thonë që pas kësaj, duart tona janë larg fare drejtësisë, nuk jemi këtu hunj gardhi që vetëm të përcjellim lajme e të japim mbështetje, të mos themi asgjë kur biem në gjurmë me ose pa dashje të episodeve si ky.

Ne kemi marrë zyrtarisht certifikatën që duart tona janë larg fare. Ne nuk jemi këtu hunj gardhi që thjesht të përcjellim lajme dhe të mos themi asgjë kur biem në gjurmë me ose padashje të episodeve si ky. Minimalisht kryetarja e komisionit të ligjeve duhej thirrur dhe duhej pyetur.

Në cilën republikë jemi këtu. Ka shumë gjëra që nuk shkojnë që janë një arsye për reflektim sepse gjithçka është ndërtuar me mund dhe falë përkushtimit dhe falë vullnetit dhe punës së prokurorëve dhe gjykatësve nuk mund të shembet, por duhet të mbrohet dhe forcohet duke vënë në pah të gjitha vrimat dhe të gjitha cedimet e murit të ri të drejtësisë”, tha Rama.

Nga mbledhja e grupit të PS Edi Rama kërkoi që seancat e marrjeve në pyetje nga Prokuroritë të regjistrohen.

“Si ka mundësi Ulsi dhe ju njerëzit e drejtësisë, që kjo shumicë e qeverisë ka miratuar fonde, dy fonde janë në buxhet që janë komplet jashtë trajektores normal, fondi i mbrojtjes dhe i drejtësisë. Paga që nuk krahasohen me pagat e askujt këtu, fonde që nuk janë parë kurrë në historinë e këtij shteti dhe këta nuk kanë akoma mjetet për të regjistruar intervistat me peronat që marrin në pyetje, dhe në fund i japin një copë letër. Ku jemi këtu ne. Në çdo film sa herë që dikush shkon atje te dhoma e hetuesve, e para njëherë i tregohen të drejta e dyta i shtypet regjistrimi. I mbajnë me orë të tëra dhe i japin një copë letër. Se e kam provuar dhe unë një herë: Unë flisja dhe njëri shtypte tastierën. Ku jemi këtu ne? Sikur të kishim ILD, në letër e kemi por në realitet? Të shohin si respektohen të drejtat. Kur futesh atje je në republikë tjetër? Vetëm se është prokuror është mbi ty? Je një mish që mund të shqyhesh sipas oreksit të njërit e tjetrit?”, tha Rama.

Nga mbledhja e grupit të PS, Edi Rama i ka dhënë një shuplakë ILD.

“Me letra e kemi si institucion, por jo në realitet“, tha ai teksa rendiste se si SPAK nuk respektonte te drejtat e të dyshuarve.