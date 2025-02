Horoskopi i sotëm nga Paolo Fox, e mërkurë 12 shkurt 2025 për çdo shenjë

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: parashikimet e sotme astrologjike të Mërkurën 12 Shkurt 2025 për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Këto ditë ndjen një forcë të madhe brenda vetes dhe ke dëshirë të eksplorosh diçka të re, si në dashuri ashtu edhe në punë. Ky është një moment shumë krijues, veçanërisht për ata që janë të vetëpunësuar dhe po planifikojnë të ardhmen. Megjithatë, duhet të sqarosh një çështje të mbetur pezull nga e kaluara deri në maj. Në dashuri, Venusi është në shenjën tënde dhe sjell lajme të mira.

Demi

Je duke u marrë me shumë detyra njëkohësisht dhe ke nevojë për më shumë energji. Sot mund të ndihesh i lodhur, por nesër do të rifitosh forcën. Kjo është një javë kyçe për të mbyllur çështje të rëndësishme. Nga e premtja fillon një fazë rikuperimi dhe nga data 18 deri më 28 mund të presësh lajme të mira apo mundësi të reja.

Binjakët

Je në mes të një ndryshimi të madh dhe duhet të angazhohesh për të rifituar vrullin. Ka mundësi të reja që duhen shfrytëzuar. Gjithashtu, mund të arrish kulmin në aspektin mendor dhe kreativ. Megjithatë, ka shpenzime të tepërta për shtëpinë dhe për fëmijët, ndaj menaxho financat me kujdes. Nëse ke çështje të pazgjidhura me ish-partnerë ose me punën, është mirë t’i trajtosh sot, përndryshe mund të përballesh me probleme në pjesën e dytë të shkurtit.

Gaforrja

Dashuria është në krizë, mund të ndihesh i pakënaqur me një marrëdhënie ekzistuese. Për të rikuperuar ekuilibrin, duhet të largosh emocionet negative si xhelozia. Fokusoju më shumë te vetja dhe gjej diçka që të motivon. Në punë, ke ende energji të mirë nga Marsi, kështu që mund të përfitosh nga kjo për të ecur përpara në projekte të rëndësishme.

Luani

Po reflekton mbi ngjarjet e fundit dhe ke dëshirë të shprehësh mendimet e tua. Hëna në shenjën tënde të jep sinqeritet dhe qartësi, por duhet të kesh kujdes që të mos krijosh tensione. Në dashuri, është momenti i duhur për të planifikuar diçka të veçantë për Shën Valentinin. Në punë, janë hapur rrugë të reja dhe ka mundësi për të ndërmarrë iniciativa të rëndësishme.

Virgjëresha

Hëna po hyn në shenjën tënde dhe do të ndjesh një nevojë të fortë për të marrë kontrollin mbi jetën tënde. Kjo është një periudhë e ngarkuar me shumë angazhime, por gjithashtu e dobishme për të eksploruar mundësi të reja. Kujdes që ritmi i lartë i punës të mos ndikojë negativisht në jetën tënde personale. Nëse ke projekte për të nisur, është mirë t’i planifikosh me kujdes.

Peshorja

Që nga viti i kaluar, je në një periudhë ndryshimesh të mëdha që kanë tronditur disa nga siguritë e tua. Në dashuri, mund të kesh kaluar momente vështirësie, veçanërisht për shkak të distancës ose pakënaqësisë. Venusi është në një pozicion të pafavorshëm, ndaj duhet të tregosh kujdes në marrëdhëniet e tensionuara. Në punë, ke mundësi të rimarrësh vëmendjen, por mund të përballesh edhe me kritika.

Akrepi

Dita e sotme mund të sjellë nervozizëm, sidomos në marrëdhëniet me Demin dhe Luanin. Hëna në një pozicion të pafavorshëm mund të krijojë ndjenja pasigurie. Mos u nxitoni në gjykime dhe mos lejoni që tensionet të ndikojnë tek njerëzit që ju rrethojnë. Për fat të mirë, nesër situata do të përmirësohet.

Shigjetari

Po hyn në një fazë rikuperimi në dashuri. Nëse je në një lidhje të paqartë, tani është momenti për të vendosur se çfarë dëshiron. Në punë, mund të kesh ende sfida dhe polemika, sidomos për shkak të kundërshtimit të Jupiterit. Duhet të tregohesh i guximshëm dhe të mos shmangësh përballjen me vështirësitë. Megjithatë, kjo është vetëm një periudhë kalimtare dhe së shpejti do të hapen mundësi më të mira.

Bricjapi

Jeni shumë të fokusuar te financat dhe mund të jeni të shqetësuar për shpenzime ose për një marrëveshje që po negocioni. Situata financiare mund të bëjë të ndjeheni të tensionuar. Në dashuri, ka pasur mungesë harmonie muajt e fundit, por keni duruar shumë. Të premten dhe të shtunën do të keni ditë më të mira.

Ujori

Po kalon një periudhë ku planetët janë të përqendruar në shenjën tënde dhe kjo të jep energji për të zhvilluar projekte të reja. Megjithatë, duhet të tregohesh i kujdesshëm me financat, sepse mund të kesh shpenzime të papritura. Në aspektin ligjor dhe burokratik, duhet të jesh vigjilent. Çiftet që janë në harmoni do të bëjnë plane të rëndësishme për verën.

Peshqit

Mërkuri po lëviz drejt shenjës tënde dhe do të mbërrijë më 14 shkurt, duke të dhënë aftësi të forta komunikimi dhe sukses në punë. Ky ndikim i kombinuar me Marsin të ndihmon të marrësh vendime të rëndësishme në dashuri dhe të kuptosh se cilat marrëdhënie ia vlen të mbash. Nëse fillimi i shkurtit ka qenë një periudhë reflektimi, tani do të kesh mundësinë të korrësh sukses. Gjithçka varet nga veprimet që ndërmerr. /noa.al