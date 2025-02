Burri plagos 35 herë me thikë bashkëshorten, 29-vjeçarja ndërroi jetë para syve të fëmijës

SHBA- 43-vjeçari Jose Williams Funes Zambala është përballë një dënimi me 25 vite burg pasi tetorin e kaluar goditi me thikë ish-partneren e tij 35 herë dhe e vrau atë duke e lënë të gjakosur pranë djalit të tyre 2-vjeçar në Long Island, SHBA. Sipas aktakuzës së paraqitur në gjykatë, 43-vjeçari ka vrarë ish-partneren e tij 29-vjeçare, sepse ajo kishte filluar të takohej me burra të tjerë.

“Ai e goditi më shumë se 30 herë me thikë në sy të djalit të tyre 2-vjeçar”, tha prokurori, duke theksuar se fëmija qëndroi për orë të tëra pranë nënës së gjakosur dhe të vdekur të Guadalupe Alfaro-Alcantara derisa u gjet nga policia në banesën e saj më 5 tetor.

Siç është paraqitur në gjykatë, sulmi vrasës i 43-vjeçarit ka ndodhur një ditë pas përfundimit të masave shtrënguese ndaj tij, ku ai ka shkuar në banesë për të parë fëmijën e tij.

43-vjeçari u arrestua një ditë pas krimit brutal pranë një spitali. Përveç akuzës për vrasje të shkallës së dytë, Funes Zambalas akuzohet edhe për armëmbajtje dhe rrezikim të të miturit.