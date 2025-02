Trump: Po. Shqipëria është një nga vendet ku po diskutohet për strehimin e palestinezëve

Presidenti i SHBA, Donald Trump deklaroi sot se Shqipëria është një nga vendet që po konsiderohet për të marrë palestinezë, si pjesë e planit që ai ka për ta shndërruar Gazën në një resort gjigand turistik, pasi të jenë larguar palestinezët.

Deklarata u bë pas një takimi me mbretin Abdullah të Jordanisë, të cilin e bindi të marrë rreth 2 mijë fëmijë nga Gaza.

Trump u pyet nga gazetarët nëse Shqipëria dhe Indonezia janë dy vende të tjera, përveç Egjiptit dhe Jordanisë ku mund të zhvendosen palestinezët dhe presidenti amerikan e pohoi.

Në përgjigjen e tij, Trump shtoi se liderët e këtyre vendeve janë njerëz me zemër të madhe dhe se kanë kërkuar vetë të marrin palestinezë.

Video më poshtë:

Gazetarja: A do t’i konsideronit edhe vende të tjera, jo Jordania apo Egjipti, janë përfolur Indonezia, Shqipëria pra vende të tjera?

Trump: Po, patjetër. Kemi vende të tjera që duan të përfshihen. Kemi shumë njerëz që duan të përfshihen. Ka një mirëkuptim të madh për t’i ndihmuar palestinezët. Ka vende të mira atje, njerëz me zemër të madhe dhe ky zotëria këtu (mbreti Abdullah) është në krye të listës.

Deklarata e Trump bie në kundërshtim me qëndrimin që ka mbajtur kryeministri Edi Rama dy javë më parë. Kur një gazetar izraelit, i quajtur Amit Segal publikoi informacionin se Shqipëria ishte një nga vendet ku do të zhvendoseshin palestinezët, kryeministri Rama e përgënjeshtroi menjëherë.

“Nuk është absolutisht e vërtetë” u shpreh Rama, që u shfaq i habitur nga informacioni që publikoi Amit Segal, duke shtuar se prej kohësh nuk kishte dëgjuar “diçka kaq të rreme”.

Rama kujtoi se Shqipëria e ka njohur shtetin e Palestinës dhe se “nga zemra e Europës, ne nuk mund të bëjmë më shumë se çdo vend tjetër europian në një çështje të tillë”.

“Më lejoni të jem i qartë: Shqipëria nuk është kërkuar nga askush dhe as ne nuk mundemi. madje mendoni të merrni përsipër ndonjë përgjegjësi të tillë. Jemi krenarë për miqësitë tona të forta me Izraelin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite, Katarin, Kuvajtin dhe, natyrisht, me popullin palestinez, shtetin e të cilit Shqipëria e ka njohur shumë kohë më parë. Por Shqipëria nuk është në vetë Lindjen e Mesme dhe nga zemra e Europës, ne nuk mund të bëjmë më shumë se çdo vend tjetër europian në një çështje të tillë” u shpreh kryeministri i Shqipërisë.