Horoskopi ditor nga Susan Miller, e mërkurë 12 shkurt 2025

Të nderuar lexues, më poshtë do të gjeni një pasqyrë të energjive astrologjike për secilën shenjë të zodiakut për ditën e martë 11 shkurt 2025 nga Suzan Miler, sjellë për lexuesit në noa.al.

Më 12 shkurt 2025, Hëna e plotë sjell ndryshime dhe surpriza për të gjitha shenjat. Dashuria dhe marrëdhëniet përjetojnë zhvillime të papritura për Dashin, Ujorin dhe Luanin.

Demi dhe Gaforrja fokusohen te çështjet financiare dhe të jetesës, ndërsa Binjakët dhe Shigjetari mund të përballen me ndryshime në planet e tyre të udhëtimit. .Akrepi dhe Bricjapi përballen me ndryshime profesionale, ndërsa Peshorja dhe Peshqit marrin lajme të rëndësishme nga miqtë apo puna. Për të gjithë, dita sjell sfida, por edhe mundësi të reja për rritje dhe përshtatje. Tani le ti shohim në detaje.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Mund të ndiheni të magjepsur nga një person unik që ju “trondit” me prezencën e tij për shkak të energjisë së madhe kozmike që ndodhet në ajër. Kjo mund të jetë një ngjarje e papritur, dhe ndjenjat mund të zhvillohen me një ritëm shumë të shpejtë. Megjithatë, me Uranin që krijon një kënd të vështirë me Hënën e plotë, mos u habisni nëse ju ose personi tjetër kaloni disa vështirësi në përpjekjen për t’u njohur më mirë. Sfida juaj kryesore do të jetë të mbani një ekuilibër të shëndetshëm në këtë lidhje të re, por duket se jeni të përgatitur për këtë sfidë.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Një çështje e rëndësishme që lidhet me ambientin tuaj të jetesës mund të marrë gjithë vëmendjen tuaj të mërkurën 12 (ose gjatë katër ditëve të ardhshme). Kjo situatë mund të sjellë një lajm të papritur, dhe me Uranin që ndodhet në shenjën tuaj, mund të jeni vetë ju nxitësi i këtij ndryshimi. Ju mund të vendosni të zhvendoseni diku tjetër ose të merrni vendimin për të bashkëjetuar me dikë të rëndësishëm për ju. Pavarësisht se çfarë ndodh, surprizat janë të garantuara, por do të kuptoni se çdo ndryshim do të sjellë lumturi në planin afatgjatë.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Ditët e fundit keni qenë shumë të zënë me punë dhe detyrime të ndryshme, por duket se disa nga këto angazhime po përmbyllen. Hëna e plotë sugjeron se mund të gjendet një zgjidhje për një problem të lidhur me transportin, por me Uranin në lojë, gjërat nuk do të shkojnë ashtu siç i kishit planifikuar. Mund të ndodhë që papritur t’ju duhet të blini një automjet të ri ose të merrni një lajm tronditës në lidhje me një fqinj apo një vëlla/motër. Megjithatë, në fund gjithçka do të rregullohet dhe do të përfundojë për mirë.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Një situatë financiare që lidhet me të ardhurat ose shpenzimet tuaja duket se do të marrë një zgjidhje përfundimtare. Hëna e plotë mund të ndihmojë në këtë drejtim, veçanërisht duke qenë se Gaforrja është e sunduar nga Hëna dhe ndikohet më tepër nga ajo. Megjithatë, me Uranin që përzihet në këtë situatë, mund të ketë disa sfida. Nëse keni një biznes tuajin, mund të detyroheni të shtoni disa shpenzime shtesë në buxhetin tuaj mujor. Por mos u shqetësoni, do të arrini ta menaxhoni këtë situatë dhe të gjeni një mënyrë për ta përballuar atë.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Kjo ditë është shumë e rëndësishme për ju, pasi Hëna e plotë ndodhet në shenjën tuaj dhe diçka me rëndësi për ju po vjen në një përfundim. Hënat e plota në shenjat e zjarrit si Luani gjithmonë ngrenë emocionet në një nivel më të lartë, ndaj mund të ndiheni veçanërisht të ndjeshëm. Kjo mund të ketë lidhje me një marrëdhënie të veçantë, por gjithashtu do të ketë ndikim edhe në aspektin tuaj personal. Kujtoni periudhën e Hënës së re në Luan, që ndodhi në gushtin e kaluar, sepse çfarëdo që të ndodhë tani ka lidhje me atë fazë të jetës suaj.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Si një Virgjëreshë, jeni gjithmonë të zënë duke menduar për përgjegjësitë tuaja dhe duke u kujdesur për të tjerët, por kjo e mërkurë pritet të jetë një ditë që duhet të mendoni më shumë për veten tuaj. Hëna e plotë ndodhet në sektorin e hartës suaj astrologjike që lidhet me nënvetëdijen dhe aspekte të fshehura të jetës, duke ju dhënë mundësinë të zbuloni diçka të re për veten. Kjo zbulim mund të ndryshojë tërësisht perspektivën tuaj dhe të jetë çelësi për një jetë më të përmbushur dhe me më shumë kuptim.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Një mik shumë i rëndësishëm për ju mund të jetë në qendër të vëmendjes suaj dhe mund të ketë një lajm të madh për të ndarë. Kjo mund të jetë një fejesë, një shtatzëni ose një zhvendosje në një vend tjetër. Pavarësisht se çfarë është, lajmi do të jetë tronditës dhe do t’ju bëjë të ndiheni sikur një energji elektrike ju ka përshkuar trupin. Miqësitë janë një pjesë thelbësore e jetës suaj dhe ju keni dhunti për të qenë objektivë dhe mbështetës. Do të dini saktësisht si të reagoni kur të vijë momenti.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Një ndryshim i madh mund të ndodhë në karrierën tuaj. Hëna e plotë ndodhet në sektorin profesional të hartës suaj astrologjike dhe do të sjellë lajme që mund të ndryshojnë organizatën ku punoni ose ndoshta edhe të gjithë industrinë ku jeni të angazhuar. Ky ndryshim i madh duket se lidhet me një partneritet të rëndësishëm, qoftë personal apo profesional, dhe ky person ose entitet biznesi do të sjellë një surprizë të papritur. Status quo-ja nuk ju shërben më, kështu që është koha për një ndryshim, dhe ju jeni gati ta përqafoni atë.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Një udhëtim i madh mund të jetë duke përfunduar ose mund të jeni duke finalizuar planet për një udhëtim të ardhshëm, pasi Hëna e plotë ndodhet në sektorin tuaj të udhëtimeve të gjata. Megjithatë, prisni të papritura, pasi Urani po ndikon në sektorin tuaj të punës—një ndryshim në një projekt mund të kërkojë rishikimin e planeve tuaja të udhëtimit. Si një Shigjetar, jeni shumë fleksibël, kështu që duket se do ta menaxhoni këtë situatë me lehtësi.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Çështje financiare si përfitimet, trashëgimia ose të ardhurat e një partneri mund të kërkojnë vëmendjen tuaj, dhe Hëna e plotë do t’ju ndihmojë të organizoni dhe dorëzoni dokumentet e nevojshme. Mund të keni mendjen edhe te taksat nëse jetoni në SHBA. Duhet të jeni krijues për të gjetur zgjidhjen më të mirë, por mos u dorëzoni—si një Bricjap i disiplinuar, gjithmonë gjeni një mënyrë për t’i kthyer gjërat në favorin tuaj.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Dashuria, romanca dhe besimi në veten tuaj do të jenë në qendër të vëmendjes, ndërsa Hëna e plotë ndriçon sektorin tuaj të marrëdhënieve. Nëse jeni në një lidhje, partneri juaj mund të sjellë një lajm të papritur, duke ju detyruar të rishikoni disa plane. Nëse jeni beqarë dhe po kërkoni dikë, mund të takoni një person të veçantë që do të ndikojë ndjeshëm në jetën tuaj. Kjo është një ditë për të pranuar ndryshimet dhe për të ndjekur rrjedhën e jetës.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Nëse keni pritur që një projekt i madh në punë të përmbyllet, Hëna e plotë mund të sjellë pikërisht atë përfundim. Por nuk do të jetë e lehtë, sepse një kthesë e papritur do t’ju bëjë të merrni një vendim të shpejtë për mënyrën se si do ta menaxhoni situatën. Si një Peshk krijues dhe intuitiv, do të gjeni një zgjidhje që jo vetëm do të shpëtojë projektin, por edhe do të nxjerrë në pah aftësitë tuaja për të përballuar sfida të paparashikuara. Dita pritet të jetë e mbushur me energji të forta dhe surpriza, ndaj qëndroni të hapur ndaj ndryshimeve dhe besoni në rrjedhën e jetës! /noa.al