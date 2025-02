Rama pyetet se kush do të drejtojë Bashkinë, ai drejton gishtin drejt Skëndërbeut (VIDEO)

TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka bërë një reagim simbolik në lidhje me drejtimin e Bashkisë së Tiranës gjatë një vizite të dytë të tij në këtë institucion. Gjatë një bisedë me gazetares Enkelejda Mema nga Euronews Albania, kur ajo e pyeti se kush do ta drejtojë Bashkinë pas arrestimit të Erion Veliajt, Rama tregoi me gishta drejt monumentit të Skënderbeut në shesh, duke lënë të kuptohet se figura e historisë kombëtare është një simbol i forcës dhe drejtpeshimit në këtë moment sfide.

Ky moment simbolik i Ramës ndodhi pas ngjarjeve të fundit, kur Veliaj, kryebashkiaku i Tiranës, u arrestua nga Prokuroria e Posaçme (SPAK) për akuza korrupsioni, fshehje pasurie dhe pastrim parash. Arrestimi i Veliajt ka sjellë shqetësime dhe diskutime në nivel politik dhe institucional, ndërkohë që Rama ka theksuar vazhdimisht rëndësinë e pavarësisë së drejtësisë dhe barazisë para ligjit.

Duke drejtuar gishtin drejt Skënderbeut, Rama duket se ka sinjalizuar një qëndrim të fortë dhe një përkushtim ndaj integritetit dhe përparimit të qytetit të Tiranës, duke e lidhur këtë moment me vlerat e drejtësisë dhe udhëheqjes kombëtare që përfaqëson figura e Skënderbeut.